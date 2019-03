Palabra de capitán: "Es una final"

El capitán del Unicaja, Carlos Suárez, habló en la víspera del gran duelo ante el Alba Berlín en el que se rifará una plaza en las semifinales de la Eurocup. Después de que ambos equipos vencieran a domicilio, el Mercedes Benz Arena verá a un equipo pasar de ronda. Hay recuerdos de esa eliminatoria en Múnich dos años atrás...

Y Suárez tiene claro qué no se debe repetir. "Es una final, allí en su casa contra un equipo que hace cinco días no sacó de la pista en el Carpena. Tenemos que hacer todo lo contrario que el viernes. Elevar el nivel de dureza física, rebote y defensa, no permitir puntos de contraataque...", era el diagnóstico de Suárez.

"Tenemos que dar lo mejor de cada uno, sin importar nada lo personal, sino pensando en lo que le venga lo mejor al equipo. Con dureza y fuerza mental tendríamos mucho ganado", proseguía el capitán cajista.

"Sikma es su segundo base en la cancha, el motor del equipo, pero no hay que menospreciar a los demás jugadores. Siva, Giedraitis, Giffey, los pívots son móviles... Hay que hacer una defensa grande, de equipo, no centrarnos sólo en un jugador, y pensar más en nosotros que en el rival", finalizaba Suárez.