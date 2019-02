"Me siento jugador otra vez"

Carlos Suárez habló antes del entrenamiento con los medios desplazados en Madrid para cubrir la Copa. El capitán cajista tiene asumido que, de jugar, lo hará de manera testimonial, pero piensa que puede ayudar en otras facetas a su equipo tras recuperarse de la lesión muscular que le tiene fuera desde diciembre.

“Me encuentro más o menos bien. He estado entrenando estos dos últimos días, pero no he podido terminarlos. La cabeza te dice que quieres jugar, pero también mi cabeza tiene que ser un poco tranquila y pensar también en mí y que todavía nos quedan muchas más cosas más por delante. Estoy con mis compañeros, me siento jugador de baloncesto de nuevo, esto es la fiesta de baloncesto y estar aquí con ellos era lo que quería", afirmaba Carlos Suárez."El rol en el equipo está bien. Está claro que no voy a llegar y ser capitán general, ahora mismo estoy aquí y tengo que ayudar de una manera u otra, pero no como me gustaría, llevo dos meses parado y no es lo mismo", incidía el jugador madrileño.

"Todos los que venimos aquí soñamos con ese momento, somos conscientes de que es complicado, pero tenemos que ir paso a paso. La Copa del Rey es a un partido y puede ganar cualquiera. Esperemos poder estar a la altura y poder pasar a semifinales", decía antes del partido ante el Iberostar, un rival complicado, Carlos Suárez.“En los últimos dos partidos hemos ganado en el último instante, han sido dos partidazos para el espectador. Tenemos que mejorar muchas cosas y hacerlo mejor que en esos dos partidos para llevarnos la eliminatoria", remataba el ala-pívot cajista.