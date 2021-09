El Carpena aumenta su aforo hasta el 80%

El Martín Carpena aumentará su capacidad durante el mes de octubre. Del 40% de ocupación se pasa al 80% después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas así lo acordaran respecto a los pabellones de baloncesto para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre. En la última semana de octubre se evaluará de nuevo la situación. En este mes, el Unicaja jugará tres partidos en Málaga. El 9 de octubre ante el Breogán, el día 20 ante el Lavrio, en el primer duelo de la Basketball Champions League que se celebren Málaga y el 24 ante el Barcelona, en lo que será una buena prueba porque es el equipo más taquillero tras el Real Madrid.

Pese al aumento de los aforos en exteriores e interiores, Sanidad ha recalcado la importancia de mantener las medidas no farmacológicas. No se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas durante los partidos ni el consumo de tabaco y de productos relacionado. Aunque en un principio se comunicó que se debía mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, era algo incoherente, no se puede mantener esa restricción para que haya un 80% de espectadores.

Los asistentes a los eventos serán preferentemente personas abonadas, así como público local. El acuerdo establece asimismo la recomendación de proporcionar ventilación natural de forma permanente en interiores, y si ésta no fuera posible, se utilizará ventilación forzada con el fin de obtener una adecuada renovación de aire.

El Unicaja estudia ahora si suprimir los tres grupos que confeccionó para la venta de entradas como prioridad. El club comunicó que no haría campaña de abonados al dar a conocer su política y sus precios antes del inicio de la temporada por no haber la certeza absoluta de que las medidas por la pandemia no se endurecieran en el caso de que se desarrollaran nuevas olas y hubiera que recuperar las restricciones. Por ejemplo, ya están a la venta las entradas para el partido para el Breogán para un grupo determinado, aunque de facto en los dos partidos oficiales que ha habido ha podido ir cualquier abonado y también cualquier aficionado.

La entrada ante el Obradoiro fue de 3.365 espectadores y el número de espectadores bajó hasta poco más de 2.900 ante el Gran Canaria. El ambiente ha sido excelente en los dos encuentros, pero el número de espectadores ha sido bajo, en una tónica en el resto de la ACB también, sólo en Zaragoza y Vitoria ha habido partidos en los que se han completado los cupos en estas tres primeras jornadas al 40%. En el club se tenía asumido que era un proceso lento. Confluyen varias circunstancias. Existe aún temor en un grupo de población a los contagios, han cambiado hábitos y prioridades en estos 18 meses pandémicos, la situación económica ha castigado a no pocos sectores y la marcha del equipo en los dos últimos años ha desenganchado a mucha gente.