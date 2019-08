El Unicaja lleva dos semanas de trabajo conjunto, algo menos de ejercicio en pista, y en pocos días empezará el carrusel de partidos de pretemporada. Desde que había terminado la pasada temporada no se había escuchado hablar a Luis Casimiro y tuvo una interesante comparecencia de más de 20 minutos en la pista de central del Carpena en la que habló de muchos temas, desde la configuración de la plantilla al salto físico, el mantenimiento del estilo y el papel de la cantera.

"El trabajo transcurre muy bien, los jugadores están muy entregados en el trabajo y el esfuerzo que requiere esta parte de la temporada. Hasta ahora conocíamos la ética de trabajo de los jugadores que ya teníamos y con los nuevos que están más Deon Thompson hasta que se fue estamos encantados en el trabajo que realizan, muy integrados y muy contentos", explicaba Luis Casimiro sobre la evolución del trabajo en los primeros días.

"Las pretemporadas son muy necesarias, pero no las puedes hacer con todo", contextualizaba Casimiro: "Entonces esa parte tan importante hay que dejarla en un segundo plano, en el sentido de que debes hacerla conforme vienen. Los calendarios no permiten dar la importancia que se merecería desde el minuto uno a la pretemporada, no se puede tener al equipo al completo haciendo el trabajo de construcción del equipo desde el primer día hasta el último. Sería lo ideal, pero es un trabajo en el que tenemos que ir capeando el temporal según vienen las cosas. El año pasado empezamos todos y desaparecieron 10 días casi todos. Ahora vienen algunos, otros han sido descartados, otros llegarán 10 días antes... Hay que adaptarse. Pero los primeros que han llegado nos ponen muy contentos. Su actitud es inmejorable. Muy contentos con el trabajo diario, la entrega y la disposición. Son momentos de ir cogiendo conceptos, pero nos faltan que acaben llegando, sobre todo los nuevos. Los que hay hasta ahora, fenomenal".

El nuevo escenario competitivo, con la vía de entrada a la Euroliga cegada por la ACB, tiene en la Eurocup un punto interesante con dos plazas en principio. ¿Hay que privilegiarla? "No. Sería un error", tercia Casimiro: "Sería un error no prestar atención al entrenamiento de cada día y al partido que nos llega el fin de semana siguiente. Cuando me preguntéis por los objetivos, diré que el mío es ser ambicioso. Si tenemos un equipo que es ambicioso, es muy bueno, pero la ambición bien entendida. Debe estar en el ADN del equipo. No porque lo proclamemos a los cuatro vientos vamos a ser más ambiciosos. Prefiero hacer las cosas a decirlas. Si la ambición está en el ADN la tenemos que tener en todos los partidos, sea en la competición que sea. Si queremos tener la ambición no es una camiseta que nos pongamos o nos quitamos para un partido u otro... Debemos ser ambiciosos en todo y eso te lleva a no discriminar nada, a no estar satisfecho con lo que haces y querer más. Si somos capaces de conseguir esto, los objetivos llegarán porque el equipo está haciendo un buen trabajo".

Acerca de si el club expresó algún objetivo concreto, Casimiro dijo que "si perteneces al Unicaja, tienes que ser ambicioso y conseguir el máximo, el máximo. Desde la entidad nos transmiten eso, pero no por más decirlo se consigue antes. Creo que lo importante y la clave es hacerlo cada día. Ideas brillantes tiene cualquiera. Desde la cúpula del club nos transmiten que seamos ambiciosos y aspiremos al máximo. No podemos ponernos límites, sólo haciendo nuestro trabajo y compitiendo siempre lo alcanzaremos".

Desde el punto de vista personal, Casimiro dijo que "es una temporada apasionante porque la vida del entrenador es esto, plena evolución y pleno cambio. Para mí es empezar nuevamente desde cero, con la misma ilusión. Apasionado por ir descubriendo este nuevo equipo, los jugadores que han llegado, qué nos pueden dar, qué cosas podemos mantener y hacer nuevas... Al entrenador, y el que lo sea sabe de lo que le hablo, es lo que nos mueve. Cada año empezar a descubrir lo que vas a tener y a trabajar con ellos. Te resetea cada año y estoy con mucha ilusión y muchas ganas, apasionado con el equipo que tengo".