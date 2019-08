Rubén Guerrero y Francis Alonso. Los dos canteranos han regresado tras su experiencia americana. Uno aquí y otro en Fuenlabrada intentarán evolucionar para ganar peso en la siguiente temporada en la estructura del equipo. En su extenso repaso a la actualidad y al futuro inmediato del Unicaja , Casimiro habló de dos jugadores en los que hay depositadas muchas esperanzas en el medio plazo,. Los dos canteranos han regresado tras su experiencia americana. Uno aquí y otro en Fuenlabrada intentarán evolucionar para ganar peso en la siguiente temporada en la estructura del equipo.

"Espero que siga como está haciéndolo", aseguraba Casimiro sobre Rubén Guerrero, que ya la pasada temporada jugó en el tramo fina una vez acabó su periplo en la NCCA: "Es muy joven por lo que su evolución es larga. Hoy mismo he hablado con él, su entusiasmo es innegable, su energía, todo... Tiene que ir con paciencia y con calma, puede hacer muchas cosas. Es un físico que no es habitual tener y encima es de casa, es malagueño. Tiene que sentirse como uno más, está ayudando mucho más en la química del equipo. Está siendo muy buen pegamento con los jugadores americanos y ayuda muchísimo a la dinámica del equipo. Hay que agradecérselo. ¿El resto? Es un entusiasta, con energía, que nos va a dar buenos momentos".

Desde lejos se seguirá la evolución de Francis Alonso en Fuenlabrada. "Me llevé una muy grata impresión cuando charlé con él después de firmar su contrato, me pareció un chico con las ideas clarísimas. Sabía y sabe que viene de vivir una etapa en Estados Unidos que ha sido maravillosa para él, donde ha sido la estrella de una universidad, pero ahora tiene que seguir trabajando y demostrando la valía que tiene. Es un jugador con calidad. En ningún momento lo vi contrariado con la decisión que se estaba tomando, al contrario lo vi super convencido de que tenía que hacer esta etapa como en su día pudo hacer Alberto Díaz. Lo mejor que le vi es que está convencido de que tiene que hacerla. La va a hacer en Fuenlabrada y le vamos a hacer un seguimiento aunque por momentos podamos sufrirle en nuestras carnes. Lo que más me impresionó es su convencimiento. Lo que tenga que pasar pasará, pero su trabajo ahora mismo es demostrar en nuestra liga la valía que tiene", remachó el técnico.