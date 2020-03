Casimiro: "Este es un proyecto muy atrayente, para no ponernos límites"

Luis Casimiro pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga en un extensa entrevista en la que hizo un repaso a la situación que se vive en la sociedad en general y cómo se adapta el deporte a ella, en este caso el Unicaja en particular. El técnico manchego empezó hablando de cómo se pasa este trago de encierro y continuó desarrollando cómo va la temporada y cómo ve el medio plazo del equipo y el club.

"Se vive con mucha tranquilidad, mentalizándonos desde el primer día porque se veía que iba para más largo que para 15 días" afirma Casimiro sobre la situación en este estado de emergencia: "Llevamos las horas adelante, no me aburro y van pasando los días entretenido. Desde la distancia y en el silencio, con el respeto que merece todo el mundo que lo pasa mal en estos momentos, con mucha gente a la que afecta a familiares directos. Tener un recuerdo para ellos y tenemos que mantener este encierro porque nos irá bien a todos y ayudaremos a ganar al virus".

"Hay que concienciarse, no tomarlo como un castigo, sino como un paréntesis para resetear, ponernos en otra onda, hacer otras cosas que no da tiempo normalmente. Es bueno para la sociedad lo que estamos haciendo, está golpeando duro el virus. Disfrutar de la casa, la familia. Tenemos casi todo el tiempo del mundo para hacer cosas que normalmente no podemos y hay que aprovecharlo", intentaba ponerse positivo Casimiro: "La mayor lección sería que nos encontremos a nosotros mismos. Qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué podemos mejorar. Hay que estar bien con tu espíritu. Te ayuda a entender cosas que en el día a día no reparas. Somos depredadores de la naturaleza y la naturaleza se queja. No es que esto venga bien, ni mucho menos, pero sí sirve para aprender. Deberíamos aprender en los momentos buenos con honestidad y humildad. Pero las personas tenemos ese sentido de la competitividad. Cuando te van mal las cosas, tenemos que darnos cuenta de tener en consideración a quien tenemos con nosotros. Hay que respetar la naturaleza".

Habló también Casimiro sobre otros temas:

Críticas

"Entiendo a las personas que desde el respeto critica o alaban al entrenador. Nos debemos a nuestro equipo y jugadores, a nuestra afición, a los medios que estáis ahí. Acepto la crítica de sumo grado y hay veces que puede venir bien. Cuando es desmedida a veces nos puede llevar la tensión a pasarnos. Relativizamos todas las situaciones de la vida a la que le damos importancia y que no tienen tanta. Cuando no hay salud relativizas todas las cosas, como ahora en este estado de alarma. La conciencia y el aspecto humano te llevan a otros análisis. Ojalá lo veamos como una mala pesadilla, que hicimos otras cosas y aprendimos, y seguiremos nuestro camino. Si nos criticáis será síntoma de que todo volvía a la normalidad. Creo que seremos un poco mejores después de esto".

Relación con la afición

"Cuando sabes que estás en un sitio especial es en el primer partido de Liga del año pasado, ante Valencia, estaba lleno casi el Carpena, a tope con el equipo, el himno a capela... Sabes que estás en un sitio muy especial. Como entrenador hay momentos. En mi día a día en la calle, haciendo vida de persona normal, me han tratado con un respeto y un cariño tremendos, dando ánimos para hacer mi trabajo. Cuando he escuchado pitos, como he escuchado esta temporada, no son agradables, pero son muy respetables. Pagan su entrada para expresarse como crean y consideren. Cuando aplauden es porque algo les gusta y cuando no, no les gusta. De esos pitos pasamos al momento más emotivo en la final de Copa, entras al pabellón y cuando nos reciben para jugar. Estaban los alrededores del Carpena repletos, eso está grabado en la retina. Málaga es un sitio especial y exigente, te exigen si creen que no estás al nivel y cumpliendo objetivos. Quiero seguir en este sitio especial, me gusta trabajar en el Unicaja, podemos conseguir muy buenas cosas con el proyecto a medio plazo que se está creando".

Madrid y Barcelona

"Yo me creo que se les puede ganar. Tienes que creerlo y tener esa confianza. He ganado cuatro títulos en el baloncesto español, he estado en varias semifinales o finales. Desde el convencimiento puedes transmitir a los jugadores que se les gana. Después de perder la final mostré mi cara amarga en el sentido de estar frustrado por no conseguir la victoria, yo creía que se podía. Cuando crees y vives con pasión los jugadores te creen. Lo hicieron perfecto los dos partidos previos. En la final llegó un momento en que percibes que el rival estaba hecho para jugar ese momento. No es el mismo Madrid de unos cuartos de final o de liga regular, huelen la sangre y no te dan opciones. Le decía a Pablo tras el partido 'joder, Pablo, podías haber parado'. Y me dijo, 'Luis, esto es una final'. Nos pasaron por encima y se ve la distancia que hay. No puse ninguna excusa, porque creo de verdad que lo pudimos competir mucho mejor. Pero a nivel de castigo físico y lesiones podíamos haber estado mejor. Después de 15 días, con medio equipo fuera y dos jugadores nuevos, y casi ganamos. El ejemplo es que en partidos de liga regular su mentalidad no es tan afilada como en una final. Aun así, pensamos que podemos ganar. Mi idea como entrenador es tener la misma personalidad siempre en cada partido".

Pablo Laso

"Posiblemente en ciertos sectores no se le valore, pero tiene ya el reconocimiento de todo el baloncesto. El Madrid ha ganado títulos y ha jugado un baloncesto increíble con él. Es más difícil sacar resultados con egos mayores, con la obligación siempre de ganar. No es fácil para nada. Por mi parte tiene todo el reconocimiento y el cariño. Tengo una anécdota con Pablo. Era entrenador del Fórum Filatélico y necesitábamos fichar un base en una situación compleja. Entrenaba en Girona, creo, y estaba en el mercado. Yo fui su último entrenador, tengo muchas anécdotas. Desde la primera cena me di cuenta de que iba más allá del Pablo Laso jugador, tenía el baloncesto en la cabeza a nivel colectivo. Aquel año me ayuda más fuera de la pista que dentro, siempe le bromeé. Mike Iuzzolino fue el base titular y Pablo tenía un rol residual, 10 o 12 minutos, lo aceptó muy bien, era una parte muy importante a nivel de dirección de grupo. Cuando estaba en el banquillo me chocaba con él porque estaba dando instrucciones a los demás. Lo lleva en la sangre, por su padre. En Castellón, Valencia y San Sebastián se curtió. Nadie daba un duro por él y mira, tantos años de juego brillante y títulos, es grande por cómo estructura equipos y por cómo gana. Si alguien no le respeta... Acabará como uno de los grandes de Europa. Esta profesión es así. A Obradovic se le criticaba este año, perdiendo más partidos de los habituales, se tambaleó. Es tan del momento esta profesión... Es cruel, pero es la gasolina que nos alimenta para seguir adelante, teniendo que aprender a manejar situaciones. Son momentos para ello, para crecer en la adversidad, para ir fluyendo como queremos"

Árbitros

"Creo en su honestidad, siempre respeté a todos. Si puedo ganar una Liga ACB desde Manresa siendo un entrenador muy joven e inexperto y me respeta el arbitraje, no puedo creer en fabulaciones. Me siento respetado, en la ACB, con un nivel de arbitraje muy alto, y a nivel europeo. Por eso tengo la mente más despejada para focalizar energía en mi equipo y no en las cosas que no dependen de mí. Tengo que intentar que lo que mis jugadores hagan sea adaptarse al nivel del arbitraje. Siempre he tenido muchísimo respeto, ellos saben que no soy fácil pero también que no los he dejado evidencia cara al público".

Regreso

"Seguro que el parón no viene bien y por mucho que trabajemos a nivel de casa, que el gimnasio de Los Guindos está repartido entre las casas de los jugadores, costará. Se hizo un trabajo increíble desde el club para llevar a cada casa lo que teníamos. Si podéis mirar el gimnasio de Los Guindos está pelado porque todo está en casa de jugadores. Este es un juego de asociación y complicidades que ahora nos vamos a tener. Si se puede reanudar y terminar, no sabemos si con pabellones llenos o vacíos. La idea es volver a la normalidad. Será atípico y no podemos pedir que se cumpla todo como sería ideal. Lo bueno sería volver a competir y significaría que toda la sociedad vuelve a la normalidad. No es lo que la situación ideal, pero en 10 días de entrenamiento previo nos podemos poner en marcha dentro de las dificultades".

Lesiones

"Desgraciadamente por esto, pueden llegar más jugadores. Dragan podía empezar en pista a finales de mayo si todo fuera normal, es donde estaba previsto que volviera. Axel Toupane era muy de larga duración, les teníamos olvidados casi, pero con los plazos que hay ahora igual podrían ayudar. Cuando comience la competición habrá 2-3 partidos por semana, no sé si podrían llegar, pero igual sí. Los que no eran tan graves, como Alberto, Adams, Suárez o Jaime, sí podrán. En los momentos importantes estas dos temporadas no hemos tenido al equipo a tope. Ojalá pudiese tener 14 jugadores y tener el problema para mí de hacer descartes, estaría encantado. Sería un sueño, porque no lo he tenido en las dos temporadas en Málaga para competir al final".

Fichajes a mitad de temporada

"Se ha hecho un gran trabajo desde el club. Fuimos muy criticados cuando no hicimos un movimiento, porque entendimos que lo que podíamos hacer no iba a mejorar la plantilla. Cuando había más necesidad y era otro momento de mercado, sí se hicieron. Bouteille no podía salir de Bilbao o Simonovic de Olimpija antes. Pasado algún mes, con objetivos de los otros equipos ya conseguidos y ellos ya planificando la temporada siguiente, pudimos pero entonces ya se había cerrado el mercado de Eurocup. Los jugadores son para un proyecto a medio plazo. Si estamos todos sanos es un proyecto muy atrayente, para no ponernos límites. Tenemos capacidad y recursos suficientes para competir al máximo nivel con cualquier equipo".

Identificación

"Para mí es fundamental el sentido de pertenencia a los sitios, te da un extra, un plus. Es el caso de los malagueños, como Rubén o Alberto, o jugadores que se sienten de nuestro club, te lo pueden dar también extranjeros que tenemos. Ese núcleo arraigado que transmitan sentido de pertenencia que te permiten llegar al máximo nivel".