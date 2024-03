Chus Mateo: "El Unicaja es un equipo de play off Euroliga, no nos engañemos"

Chus Mateo valoraba una victoria del Real Madrid en el Carpena que permite defender el liderato de ACB. Tuvo que trabajar el equipo madridista, en un final más sólido y acertado que el Unicaja. "El resumen es claro. Hemos luchado y hemos ganado. No es fácil, es una pista que aprieta mucho, y es un equipo difícil de ganar. Había que pelear cada balón, cada rebote. La lucha del rebote nos la hemos podido llevar, y creo que hemos estado muy atentos. Contentos y orgullosos con el rendimiento del equipo. Tuvimos algún problema físico tras el partido de Bolonia. Facu y Mario estaban mal del estómago. Hoy ha estado bastante bien, Mario directamente no podía jugar. Muy contentos con el esfuerzo hecho. No significa nada vernos en la primera posición porque no es determinante, pero me gusta valorar el trabajo hecho porque nos da confianza para poder seguir", decía el entrenador del Real Madrid. "La victoria te ayuda a construir. Vamos a seguir trabajando. El equipo tiene ambición y ganas de ganar. No queríamos dar el partido por perdido, luchando hasta el último minuto", seguía.

Y buenas palabras hacia el Unicaja, una casa que conoce bien Mateo, aunque estuvo tenso en el Carpena, indicio de la trascendencia para el Real Madrid. "Yo sabía que el partido iba a ser difícil. El Unicaja esta jugando a un nivel Euroliga, es un equipazo, no nos engañemos. Tiene jugadores de grandísimo nivel, bien entrenado, y unas bases asentadas en su juego. Sabíamos que iba a ser difícil. Ellos le podían dar la vuelta al partido, con Osetkowski, que ha estado muy bien. Independientemente de ganar o perder, el pundonor y el esfuerzo han estado ahí, listos para poder llevarnos una victoria que es importante para nosotros .El Unicaja estaría en la parte del play off off de Euroliga. Pero es verdad que compatibilizar las dos competiciones no es fácil, dos extremadamente difíciles además. Es une equipazo, bien entrenado, un claro candidato a cualquier titulo. Ojala ganen su competición europea y puedan llegar lejos en ACB", sostenía Chus Mateo.

"Teníamos cosas claras en la cabeza. Queríamos controlar bien las pérdidas y el rebote, que no pudieran correr. Esas son las cosas mas importantes. Ha aparecido la versión de Osetkowski, no hemos sido capaces de pararlo, y nos han hecho daño. Pero supimos reponernos en el último cuarto, donde estuvimos más acertados", apuntaba algunas claves Chus Mateo, dos equipos que se conocen muy bien.