Contratiempo con Kendrick Perry

26 segundos fue la el global de Kendrick Perry frente al Real Madrid, problema en el plan de Ibon Navarro para pelear un partido, ya de por sí complejo, ante el equipo blanco. El Unicaja informaba que el base había sufrido un espasmo muscular en la zona lumbar, y que no participaría más en el partido; pendiente de conocer el alcance exacto de esa lesión y los plazos. En el corto, un partido ante el Cholet (martes a las 20:30 horas) donde lógicamente no se forzará, ya con el liderato de BCL en el bolsillo y que permite temporizar. El gesto de dolor de Perry ya era claro, de que algo se había torcido, jugador explosivo y una zona que podía empeorar, tampoco un partido de especial trascendencia, más allá del liderato de ACB en juego, circunstancial, pero se mira más allá. Vienen fechas importantes, semanas de peso. Y es un jugador que que acumula kilometraje esta temporada, de las Ventanas, que todavía deja alguna secuela, en ese proceso de homogeneizar estados de forma, aunque Perry había tenido algún partido de buen nivel, el último en Bursa recordó a la mejor versión del internacional montenegrino.

Nihad Djedovic fue el descarte frente a los blancos, por molestias en el tobillo izquierdo, confirmaba el club malagueño, que también habrá que examinar en los próximos días. Pero no parece un asunto grave, más allá de una leve consecuencia de la competición y su desgaste; una semana que ha sido estresante para el Unicaja, con ese viaje a Bursa, que genera una fatiga invisible. Es lo positivo de contar con una plantilla de trece jugadores, donde además no hay una clara dependencia. Al ligero problema, solución efectiva. Y la fortuna de no tener que apretar para ese partido de BCL, donde el único aliciente es cerrar el Round of 16 con el 6-0, sí una pequeña cuantía económica. Pero lo importante es gestionar esa espalda.