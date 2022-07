Brizuela fuerza la prórroga pero España pierde en Georgia (82-76)

La selección española encajó su primera derrota en las ventanas de clasificación para el Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas. Fue en Tblisi ante una selección de Georgia que sueña con estar en su primera Copa del Mundo, con McFadden, Shengelia y Shermadini al mando (82-76). Jugadores que, ciertamente, tienen un nivel al que no llegan los de España en las ventanas, que sí posee más profundidad.

Alberto Díaz, que en la ida había sido un jugador importante en la tarea de frenar a McFadden en el duelo disputado en el Olivo Arena de Jaén, no pudo jugar por unas molestias musculares en el gemelo que aconsejaba precaución porque el malagueño no tenía buenas sensaciones tras un estiramiento en el partido de ida. No está descartado para el jueves en Ucrania.

Sí tuvo protagonismo, en clave cajista, Darío Brizuela, que anotó un espectacular triple que forzaría la prórroga (67-67). Pero las pérdidas tontas, tanto en el tramo final del partido como en la prórroga, acabaron costando el partido. Se recibieron 15 puntos en el tiempo extra, cuando a España se le nubló la vista y perdió la fortaleza defensiva que mostró durante casi todo el partido. En los momentos de más nivel atacante se escapó y sufrió en los otros ante un Shengelia que no anduvo lejos del triple doble (12 puntos, 10 rebotes y siete asistencias), los 18 puntos de Shermadini, los 17 del sorprendente Andronikashvili y los 16 de McFadden.

Brizuela sumó 12 puntos (3/5 en tiros de dos y 2/8 en triples), una asistencia y un rebote en 21 minutos en pista. Tuvo poco protagonismo Jonathan Barreiro, que apenas jugó dos minutos, con dos rebotes y dos pérdidas. El ya ex cajista Jaime Fernández se quedó con tres puntos y tres asistencias. López-Arostegui (14 puntos y 20 de valoración) y Fran Guerra (10 tantos y nueve rechaces) destacaron en el equipo de Scariolo.