Una de cal y una de arena en el estreno de la fase de ascenso a Liga Femenina 2 en Los Guindos. Derrota del CAB Estepona ante el Adareva y victoria del Unicaja sobre el Beiman Sevilla para poner los primeros pasos hacia el cambio de categoría. No obstante, hoy tendrá que salvar el cuadro cajista un gran escollo.

Partido de alto nivel el que abrió la fase de ascenso, sin suerte para el CAB Estepona. El cuadro malagueño compitió contra el Adareva hasta los segundos finales, pero no pudo hacerse con la victoria (76-80). El partido se desarrolló en cánones de mucha igualdad, con cortas ventajas de los dos equipos, no más de seis puntos, hasta que se llegó al descanso con equilibrio máximo (42-42).

En la segunda mitad apretó el acelerador el Adareva, pero aguantaba el Estepona (57-57 tras el tercer cuarto). Dominó el equipo esteponero (68-66) a tres minutos del final, pero en el carrusel final de tiros libres, el Adareva sacó adelante un partido al que el rival no le perdió la cara. Taylor Mingo (26 puntos), Lucía Méndez (13) y Sherrill (13) fueron las máximos anotadoras del CAB. La poderosa Sika Koné (aún en edad junior) fue el ancla de las canarias. Metió 16 puntos y capturó nada menos que 20 rebotes.

Quedaba para cerrar el partido del Unicaja ante el Beiman Sevilla. No fue un paseo el partido para las jugadoras de Lorena Aranda. El alegre equipo sevillano no se rindió y exigió al cuadro cajista para meterse en competición. Dominó todo el partido el Unicaja, pero no se pudo despistar (13-26 tras 10 minutos, 24-41 al descanso). Después la diferencia se estabilizaría entre los 20 y los 30 puntos a favor de las malagueñas para cerrar el encuentro (71-43). Dosificó la entrenadora malagueña a sus jugadoras. Protagonismo repartido, con 12 puntos para Angel Robinson, 11 para Ana Jiménez y nueve para Claudia Alonso.

Para hoy, el plato fuerte de comienzo (Adareva-Unicaja, 18:30 horas). Si las canarias ganan, ascienden si no hay sorpresa sevillana después, en el CAB Estepona-Beiman (20:30 horas).