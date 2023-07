Destino exótico para Volodymyr Gerun

Volodymyr Gerun aterriza en Japón tras un paso descafeinado por el Betis de Luis Casimiro, con el cartel el pasado de verano de ser uno de los pívots con mejores registros en Turquía y una nueva oportunidad en ACB tras una estancia en Málaga tormentosa, casi siempre una exigencias que le pasaron por encima. Ahora el ucraniano firma con Sendai 89ers, anunciado como una estrella, recorrido por Europa que ya es amplio, producto que es atractivo para una Liga japonesa que es potente en lo económico. Un campeón del Eurobasket como Sebas Saiz representa ese modelo, ya con dos temporadas en Tokyo y una vuelta a Europa que no compensa. Otro excajista como Jack Cooley también milita en la competición nipona.

Una salida del Unicaja que fue abrupta, apartado y un adiós que fue laborioso. La realidad es que Gerun fue un espejismo de ese jugador que llegó desde Lugo en 2019. Promedió el pasado curso 8.3 puntos; 6.6 rebotes y 13 de valoración la pasada temporada en Sevilla, numéricamente de los mejores en los verdiblancos, pero lejos de tener impacto en los verdiblancos. Capacidad física inferior a lo que demanda una competición como la ACB, aunque siempre ha sido un jugador con tendencia a hacer números con facilidad, perfil precisamente que nunca encajaría en Málaga, señalado con regularidad pese a que sí tuvo algún tramo destacable precisamente con Luis Casimiro.

Habló en octubre para Málaga Hoy a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia; no impidió que desarrollara su carrera como jugador de baloncesto. A sus 29 años, se va a la otra punta del globo, destino exótico para un pívot que desesperó a más de uno en el Carpena.

Excited to join Sendai 89ers for the upcoming season! Let’s work! #sendai #89ers 🇯🇵 pic.twitter.com/A03RmGDHev