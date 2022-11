Dike, Carralero y un ojo del Unicaja en Estados Unidos

Con la llegada del mes de noviembre comienzan en Estados Unidos las competiciones universitarias baloncestísticas. Desde hace unos años se han convertido en un foco de interés en clave Unicaja. Son numerosos jugadores y jugadoras los que acaban su etapa junior y cruzan el charco para compatibilizar estudios y balón naranja, algo que se favorece allí por la cultura y que es más complicado de conllevar en España, aunque haya ejemplos como el de Alberto Díaz que demuestran que se puede sacar una carrera y ser deportista de máximo nivel. La supresión en su día de Clínicas Rincón, pasarela hacia el baloncesto profesional, aumentó el tránsito, aunque Rubén Guerrero, Francis Alonso y Domantas Sabonis ya emprendieron entonces su aventura americana. No todas son cuentos de hadas y hay quien se vuelve.

Los tres citados son los casos más claros de jugadores que pegaron el salto desde Los Guindos, en el caso de Domas con un año de experiencia en la ACB, rumbo a Estados Unidos. Dos de ellos son sólidos jugadores de ACB, ahora en Italia con la selección española a las órdenes de Sergio Scariolo, y uno un All Star de la NBA. Además de ellos, decenas de jugadores y jugadoras han decidido esa ruta, con distintas alternativas. Este verano, por ejemplo, hubo un matiz nuevo con Álvaro Folgueiras, subcampeón del mundo sub 17, que decidió con su familia que siguiera en la DME Academy en Daytona (Florida) en su último año junior, haciendo el Bachillerato y trabajando en una academia especializada, por la que han pasado algunos jugadores en la NBA, como Keegan Murray, cuarto en el último draft con Sacramento Kings. La semana pasada pudo verle en directo in situ junto a Domas Sabonis en un partido en Orlando. Aquí se pueden ver algunas de sus evoluciones.

Guerrero, Alonso y Sabonis son la punta del iceberg, pero hay casos de jugadores que estuvieron en Estados Unidos y ahora están en LEB Plata o EBA. También ha aumentado el flujo de jugadoras, en el último verano varias pegaron el salto tras acabar la etapa junior del Unicaja. Daniela Abies, medallista continental con España sub 18, fue a Wichita. Elena Fernández y Elena Moreno también siguieron el camino, aunque la experiencia de esta última no fue buena en sus primeras semana en Little Rock (Arkansas) y regresó a Málaga para reincorporarse a la plantilla de Unicaja de Liga Femenina 2 que dirige Jesús Lázaro.

Además de Folgueiras, hay otros jugadores que han sido internacionales por España en la División II, como Alessandro Scariolo en Ouachita (Arkansas). O Pablo Tamba, que tras un año infructuoso deportivamente en Idaho (División I), ha cambiado a Florida, a un junior college, Indian River State, para coger carrerilla. En el mismo estado cumple su segunda temporada, en Daytona State, otro canterano cajista, el malagueño Javi Rodríguez. También está en Kansas Pablo Ávalos, iniciando la universidad.

Los dos jugadores que frisan ya el profesionalismo son Jesús Carralero (2000) y Golden Dike (2001). Los dos han trabajado en los últimos veranos en Los Guindos y también han estado en órbita de primer equipo, ejercitándose en algunos periodos con Katsikaris e Ibon Navarro. El club vigila su progresión a distancia y los testa también cuando regresan a Málaga. Son cupos y jugadores interesantes por sus cualidades. Empezaron ambos este lunes su último año competitivo en la universidad. Carralero estuvo una temporada en un curso de preparación en Missouri y ahora afronta su cuarta temporada en Campbell University, radicada en Carolina del Norte y que compite en la conferencia Big South, donde estuvo Francis Alonso con Greensboro. Campbell jugó a ante Saint Augustine's y venció por 79-62. Estos encuentros no son de Conferencia, sino unos previos que se fijan para rodaje de los equipos y ya avanzado diciembre y enero comienzan los encuentros para desembocar en la March Madness. Carralero, un 2.03 metros, es empleado desde la anterior temporada como pívot, aunque su proyección profesional se vea como alero. En 19 minutos firmó siete puntos (2/8 en tiros de dos, 1/1 en triples y 0/1 en libres), cuatro rebotes, dos robos y una asistencia.

Mientras, Gody Dike, ya recuperado de un problema de rodilla al que el staff del Unicaja contribuyó a rehabilitar este verano, completa su cuarta temporada en Loyola Maryland, que juega en la Patriot League, adonde marchó tras tres temporadas en el Real Madrid entrenando cada día con Usman Garuba. Campeón de Europa sub 16 y sub 18 con España, allí también se le ha hecho más interior, en Los Guindos jugaba más de cara. Tuvo un bautizo bueno en un choque contra una universidad prestigiosa, DePaul, en Chicago en un gran pabellón. Dike firmó nueve puntos (4/9 en tiros de dos, 0/1 en triples y 1/3 en libres), 11 rebotes y dos asistencias en la derrota de su equipo (66-72). Allí compartió dos años con Santi Aldama, ahora en los Grizzlies.

Es una alternativa la NCAA y los estudios en Estados Unidos a la formación tradicional, pero no la única. El Unicaja sigue trabajando en Los Guindos y seducir a los jóvenes prometedores, caso del más cercano a consolidarse en la élite, Mario Saint-Supéry, que a sus 16 años está ya en órbita del primer equipo tras ser MVP del Europeo sub 16 el pasado verano. También se mantiene la apuesta de becar jugadores y jugadoras (hay 17 en la actualidad en La Térmica).