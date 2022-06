El laboratorio de Los Guindos sigue funcionando

El trabajo no se detiene en Los Guindos cuando acaban las competiciones. El staff técnico de Ibon Navarro, que seguirá al completo la próxima temporada, con Ángel Sánchez-Cañete, Paco Aurioles y Alberto Miranda, guía durante las semanas de postemporada un interesante programa de acción. De lunes a jueves, todas las tardes hay un cónclave de entre 15 y 20 jugadores. Canteranos actuales del Unicaja y otros que lo han sido en los últimos años. El mayor es Jesús Castillo (1999), que ha estado en la NCAA las últimas campañas tras acabar su etapa junior, y el menor es Mario Saint-Supéry (2006), que volvió esta semana tras dos semanas de desconexión después de una temporada extenuante con más de 60 partidos. En esa horquilla de edad, entre los 16 y los 23 años, casi 30 jugadores que han ido alternando en estas semanas. La previsión es prolongar el programa hasta la primera semana de julio. Más del 70% del grupo ha sido alguna vez internacional en categorías inferiores. Por ejemplo, Rubén Vicente y Álvaro Folgueiras, que estuvieron en las primeras semanas, ya preparan con España sub 17 su presencia en el Mundial de Málaga. Y algunos más que seguirán en las próximas semanas. Fran Vázquez, que se está preparando para sacar el título superior de entrenador, acude cada día a ayudar en el trabajo y hacer trabajo específico. También pasan estas semanas Berni Rodríguez y Carlos Cabezas para hacer alguna master class. El segundo y Alberto Díaz lo hicieron este jueves.

En el grupo hay varios jugadores que marcharon a la NCAA y a los que el club evalúa. Rubén Guerrero y Francis Alonso ya hicieron ese viaje con vuelta tras seis y cinco años en América y regresaron para jugar en el primer equipo. Es el caso del citado Castillo, que ha estado en Illinois-Springfield. El que ha competido a mayor nivel, en la División I, es Jesús Carralero (2000), un jugador de características llamativas que en Campbell comenzará su última temporada. Ha tenido protagonismo en la Southern Conference, jugando prácticamente en las cinco posiciones del campo. Alero de más de dos metros, su calidad física y técnica hace obligatorio su seguimiento. Al mismo nivel ha competido Gody Dike (2001), pívot de 2.03 metros que lleva tres temporadas en Baltimore, en Loyola Maryland. Campeón de Europa sub 16 y sub 18, el malagueño de raíces nigerianas se recupera ahora de una lesión de rodilla y el Unicaja le está ayudando a hacer la rehabilitación. Ya hizo parte de la pasada pretemporada con el primer equip del Unicaja. Afronta su último año en la universidad también. Figura también Pablo Tamba (2003) estuvo esta temporada en Idaho State (División I), aunque sin apenas minutos. El cordobés era un jugador muy del gusto de Katsikaris, aunque no llegó a hacer debutar estuvo en varias convocatorias. Se plantea ahora el cambio de universidad y este verano está citado con la selección sub 20 (igual que Pablo Sánchez, aunque este está lesionado y no está trabajando aún). También está en Estados Unidos Javi Rodríguez (2002), escolta que durante esta campaña pasada actuó en un junior college en Florida y que ahora debe decidir sus siguientes pasos, si continuar o pasar a División II de la NCAA. Estuvo en la EBG aunque no llegó a jugar en el Unicaja Pablo Ávalos (2003), hijo de Curro, histórico ex jugador cajista, que se marchó en 2019 a Estados Unidos y que ha sorprendido a los técnicos por su progresión. También tiene previsto acudir una semana Alessandro Scariolo, que ha estado en Ouachita (División II de la NCAA) en las dos últimas campañas.

También hay un grupo de jugadores que salieron de la cantera cajista y que jugaron la pasada temporada en LEB Plata y EBA. Son los casos de Ismael Tamba (2001), que ha completado una notable campaña en Zamora, peleando en el play off para subir a LEB Oro. También compitió en la misma categoría Jeffry Godspower (2002), en Ponferrada. Estuvo entrenando ya en las últimas semanas de competición con Ibon Navarro. Lucas Muñoz (2001) estuvo estas dos últimas temporadas en Marbella. Llegó a debutar en el primer equipo a las órdenes de Luis Casimiro. Bernard Edokpayi (2003) estuvo la pasada temporada en el Nissan Grupo de Santiago, filial del Hereda San Pablo Burgos, con el que llegó a entrenar con Zan Tabak. Y Rubén Salas (2003), jugador de características llamativas por su altura y movilidad pero aún en formación, que este ejercicio estuvo en el Novaschool de Liga EBA. Ha progresado bastante a las órdenes de Francis Trujillo y ha dado un salto. Algunos de los citados jugadores podrían regresar al Unicaja en el caso de que se pudiera sacar el equipo en LEB Plata la próxima temporada para darle empaque. El club tiene todo preparado, pero no hay certeza de que podrá ocurrir. Tiene que haber renuncias y no hay intención de pagar una cantidad elevada por una plaza. Si se dan las circunstancias, se hará.

Además, algunas de las promesas del equipo junior que hizo una gran temporada en la Liga EBA. José Tanchyn, que jugó la pasada pretemporada con el primer equipo del Unicaja. Falta ver si continúa con el citado LEB Plata. Cumple ciclo junior, como Javi Luque, ahora de exámenes pero que también ha trabajado con este programa. Además de Rubén Vicente y Folgueiras, ya con la sub 17, otro de los líderes, Álvaro Mena. Los benjamines son Baba Badji, Mario Saint-Supéry y Miracle Bamadu, miembros del equipo cadete que fue subcampeón de España. Son tres jugadores en los que hay puestas muchas esperanzas y que ya han competido con el equipo junior a tiempo completo. El segundo es el jugador más joven en debutar con el primer equipo, tanto Katsikaris como Ibon Navarro le han visto mucho potencial y le han requerido para entrenar con continuidad. Tras una temporada intensa, debe liderar a España sub 16 en agosto. Miracle es un jugador con físico llamativo y también se ha ejercitado con el primer equipo. Badji llegó desde Mali hace un par de años y va evolucionando y permite competir físicamente. Tres equipos pasan a la etapa junior. Completan el grupo los hermanos Vergara, que también pasaron por la cantera cajista.

Ángel Sánchez-Cañete, miembro del cuerpo técnico del Unicaja y también del de la selección española con Sergio Scariolo, explica el propósito de este grupo de trabajo. "Lo primero es mantener el contacto con gente que ha salido de la cantera recientemente y combinarlo con gente que está aquí en etapa junior aún. Ofrecemos un trabajo conjunto en el que primero vamos evaluando a todos, vemos cómo evolucionan los que han salido y están jugando en otros sitios después de haber pasado por la cantera. Lo combinamos con la gente propia del junior. Evaluamos y también aportamos alguna cosa, algún detalle que en este mes de trabajo a alguno le pueda ayudar, igual no para evolucionar ya sino para dar los primeros pasos para crecer en algunos aspectos para la temporada siguiente. Es un grupo al que le gusta mucho competir y le metemos mucha competición para que ellos estén activos. Partidillos, 1x1, 2x2 o 3x3, que se sientan que están compitiendo y que es una forma de entrenar. Que no sea sólo venir, tecnificar y pasar el rato, sino que todo eso lo puedan aplicar compitiendo y picándose. Es entretenido para ellos", explica el técnico paleño, que asegura que "la respuesta es muy buena, lo que percibimos es que están bastante bien. Se les nota que quieren, que vienen con ese espíritu competitivo y demostrando que quiere estar cada día. Es algo que no nos extrañaba porque no deja de ser una cosa voluntaria, una mayoría ya no son jugadores del club, pero es verdad que tienen ese vínculo, se les ha ofrecido y lo han acogido de una forma muy, muy positiva. El primer síntoma es la cantidad. Cada día aumenta y vamos a llegar a 20. Estamos de 15 a 20, son vacaciones y se pierden algún día de la semana por exámenes o por médico, pero después regresan".

"Se hace mucho hincapié en el trabajo de postemporada con los jugadores jóvenes, cada vez hay más consciencia de que hay que trabajar esto. Los profesionales lo hacen buscándose entrenadores personales. Y la idea de nuestro club es muy buena, seguir teniendo mucho vínculo con los jugadores salidos de Los Guindos que están fuera, algunos aún bajo nuestro paraguas y otros no. Pero queremos que esta siga siendo su casa, que sigan teniendo el sentimiento de pertenencia. Jugadores que en cualquier momento podamos contar con ellos porque lo conocemos, puedan mejorar su nivel... Entonces, según en qué ligas diferentes han estado nos vale para conocer también los niveles de esas competiciones y compararlo con nuestros jugadores juniors y de Liga EBA", indica Paco Aurioles, con amplio bagaje en el entrenamiento de jugadores jóvenes. Miembro del cuerpo técnico, como Cañete, del mejor equipo de la historia del club, después fue varios años entrenador del Clínicas Rincón entre LEB Plata y LEB Oro, llegándose a jugar un play off por subir a ACB. Por sus manos pasaron jugadores NBA, Euroliga y del primer equipo cajista.

Aurioles, Cañete y Miranda ya trabajaron esta temporada anterior con jugadores del equipo junior puntualmente para prepararlos para que echaran un cable al primer equipo en las semanas en las que había ventana de selecciones. "La preparación ahí era un objetivo un poco más específica, para que cuando llegasen las ventanas que estuviesen mínimamente preparados para ayudar al equipo senior y que pudiesen sustituir de la mejor manera posible a los internacionales", reseña Cañete sobre el trabajo que se realizó con Folgueiras, Vicente o Saint-Supéry, que se vistieron o debutaron esta temporada con el primer equipo.

El citado grupo de jugadores que trabaja en Estados Unidos en una parte numerosa del grupo. "Han salido de aquí y está la parte con que ahora trabajan allí. Cada uno es de su padre y de su madre. De su equipo, de su forma de jugar, de entrenar, de su rol en los equipos... Enriquece que tenemos que amoldar el trabajo a una cantidad de jugadores con características diferentes para que sea aprovechable para una mayoría de ellos, eso te obliga a comer la cabeza para ajustarlo. El principal objetivo es verlos cómo van. Aquí le das un camino en común para este grupo de trabajo. En esos momentos de competitividad en los que los ves con las riendas más sueltas puedes detectar mejor hacia dónde están yendo o por dónde están respecto a cómo salieron de aquí. Forma parte del objetivo general, ver esa evolución, si la hay, hacia dónde es", expresa Cañete y ahonda Aurioles: "Los chavales de EEUU mejoran físicamente, tienen muy estructurado los estudios, el trabajo, el entrenamiento y físicamente mejoran más que técnicamente, a grosso modo. Sólo el mero hecho de cambiar de tierra te hace despertar un poco. Hay un jugador, por ejemplo, como Pablo Ávalos, que no llegó a estar en Unicaja, sólo en EBG. En un par de años en prepschool ha dado un cambio físico y técnico muy bueno. Nos ha sorprendido mucho cómo está. En su calidad de sesiones, en su tiro, en su físico... Por eso es interesante seguir la evolución y estar en contacto con ellos. Trabajé con él cuando estaba en la EBG y no tenía este nivel. A Carralero le tuve en su último año de junior y se fue con mucho nivel, es el que quizá esté más cerca de la élite. Pero también pasa con los que quedaron aquí. Salas es un jugador que ha mejorado mucho en Novaschool en EBA, que está muy lejos de su desarrollo físico, va mucho más tarde de su edad natural. Puede crecer aún incluso y ponerse mucho más fuerte. Los jugadores que han tenido LEB Plata, como Jeffry, Ismael Tamba y Lucas, se les nota, son jugadores con una madurez importante. Ismael ha hecho una temporada muy buena, cerca de subir a LEB Oro y muy mejorado. Uno no tiene la presión del trabajo durante el año de pensar en si voy a jugar o no, los chavales están entrenándose muy bien, se lo toman también para ver amigos. Y le hacemos mucha competición para que no se haga largo".

Paralelamente, también se entrena un grupo de cadetes e infantiles (esta semana han estado en el Campeonato de España) para irles dándole algunos pasos adelante, en un paso intermedio en una época en la que no se compite. También se realiza este trabajo con el las jugadoras del equipo femenino. Los Guindos no cierra por vacaciones hasta más adelante.