En directo, Unicaja-Retabet Bilbao

2:57. Gran mate de Frank Elegar cogiendo un rebote de un fallo de Toupane (14-12)

4:42. Triple de Adams y primera ventaja del partido para el Unicaja (10-9)

5:25. Canasta de Gerun (7-9)

5:50. Está espeso el Unicaja en ataque (5-9)

7:49. Domina el Bilbao de arranque (3-7).

Primer cuarto

¡Comienza el partido!

Quintetos iniciales

Unicaja: Adams, Avramovic, Toupane, Thompson y Gerun.

Retabet Bilbao: Rouselle, Martínez, Bouteille, Sulejmanovic y Balvin.

PREVIA

Alberto Díaz no suele ser un hombre de grandes titulares. Pero no se anduvo por las ramas cuando habló en la previa del partido del Unicaja ante el RETAbet Bilbao Basket (20:30 horas, Movistar Deportes 1). “Necesitamos una victoria”, admitía el base malagueño. Y es la realidad, caer a un balance de 4-6, aunque la Copa esté asegurada por ser anfitrión, aumentaría la preocupación. Viene un tramo de competición con tres partidos de ACB sin ninguno de Eurocup en medio. Un buen momento para rearmarse ante Bilbao, San Pablo Burgos y Gran Canaria, clase media de esta durísima ACBen la que no hay tregua y que guarda trampas en cualquier esquina. Pero lo primero es Bilbao. Un equipo que merece todo el respeto, que se ha ventilado a varios equipos de Euroliga en casa, donde parece más fuerte. Haber descendido le ha hecho volver, tras el ascenso, con más impulso a la élite (puede seguir leyendo la previa aquí).