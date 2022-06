Djedovic ya habla del Unicaja: "Me siento honrado de continuar mi carrera en uno de los clubes de más tradición"

"Finaliza una era de éxitos en el FC Bayern. El capitán Nihad Djedovic deja al pentacampeón alemán tras nueve años en Múnich y se marcha al CB Unicaja Málaga en la fuerte liga española durante dos años". De esta manera despedía el Bayern al que será nuevo jugador del equipo malagueño, Nihad Djedovic. El alero bosnio firma un contrato de 1+1 para incorporarse a las órdenes de Ibon Navarro desde el próximo mes de agosto. El club malagueño también hizo oficial la incorporación, definiéndole como "un jugador polivalente para el juego exterior, de 1,99 m. y 32 años". Casa con esa idea de versatilidad y polivalencia que busca la dirección deportiva malagueña en la plantilla. Puede jugar como dos y tres, subir el balón en algún momento concreto. Y también emplearse con dureza defensivamente.

Se despide de Múnich con honores a Nihad Djedovic, que celebró tres ligas (2014, 2018, 2019) y dos copas (2018, 2021). Hace tres años tras la serie final ante el Alba Berlín (3-0), con 15,2 puntos y cinco asistencias por partido, fue MVP de las finales. En los últimos tiempos tuvo algunos problemas de lesiones, que parece que en los últimos meses han remitido. De hecho, acabó jugando las finales a un nivel alto pese a la derrota de su equipo.

"La ACB es la liga más atractiva de Europa y me siento honrado de continuar mi carrera en uno de los clubes con más tradición. Va a ser un gran desafío. También estoy feliz porque comencé mi carrera en España y mis padres viven allí", explicaba Djedovic en la web del equipo alemán: "Fueron nueve temporadas increíbles con la camiseta rojiblanca, un camino con muchos altibajos, con todo lo que un deportista puede vivir. Lo más importante fue que tuve la oportunidad de ganar títulos que son para siempre. Esto no es un adiós para mí. Hasta entonces, me gustaría agradecer a todos en el club lo que me han apoyado aquí durante tanto tiempo; también los fans, que siempre estuvieron ahí y crearon un ambiente increíble en el Audi Dome, lo extrañaré".

Marko Pesic, director general del equipo muniqué, lo despedía así: "Nihad dio forma a este club como nadie más con su pasión por el baloncesto y su espíritu de lucha. Le estamos muy agradecidos por lo que ha logrado aquí. Nueve años es un tiempo increíble en el deporte profesional, lo dice todo sobre él y sus logros. A pesar de la despedida, que no será fácil para todos, también estamos felices por Nihad de que pueda abordar una vez más un desafío tan interesante”.

Formado en la cantera del Barcelona, a la que llegó con 16 años desde la cantera del histórico Bosna Sarajevo, Djedovic se curtió en cesiones al Cornellá, Obradoiro y Virtus Roma antes de, ya sin ser propiedad del Barcelona, jugar en el Galatasaray y Alba Berlín. En 2013 aterrizó en el Bayern, donde vivió en primera persona la consolidación en la élite europea del gigante futbolero en su versión baloncestística. Ha sido pieza clave estos años, aunque en esta temporada su participación bajó de manera drástica en Europa. No así en la Bundesliga, donde siguió teniendo minutos y aportó en la final.

Experiencia no le falta a Djedovic, con más de 150 encuentros de Euroliga, conocimiento de la ACB y de España (habla castellano perfecto). Quizá pasó su pico como jugador, pero el club considera que necesita hombres de rendimiento inmediato porque no hay margen de error para la próxima temporada. Y se considera que Djedovic lo aporta. El bosnio se enfrentó en numerosas ocasiones al Unicaja con la camiseta del Alba Berlín y el Bayern. Recordada es aquella eliminatoria de cuartos de final de 2017 en la que el equpo de Joan Plaza ganó una eliminatoria al límite ante el equipo alemán para después ganar el título.