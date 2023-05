Nuevo hito de Domantas Sabonis en la NBA: Tercer Mejor Quinteto de la temporada

Domantas Sabonis cierra una temporada de ensueño con el All-NBA, elegido en el Tercer Mejor Quinteto de la temporada, que corona al lituano como uno de los 15 mejores jugadores a nivel planetario. Ve reconocida su magnífica temporada en Sacramento Kings, como pieza angular del proyecto descarado de los californianos, en desarrollo, bien refrendado con el tercer puesto en el Oeste; un bloque de jugadores jóvenes, donde ejerce de líder y referente para los noveles, pese a sus 27 años, aún con una década, al menos, de primer nivel por delante. Comparte quinteto con De’Aaron Fox, su pupilo en los Kings, Damian Lillard, Julius Randle y en la misma foto que un tal LeBron James. Aparecer en el cartel con figuras de esa talla pone en valor lo logrado por el canterano del Unicaja, crecimiento que va manteniendo con el paso de las temporadas, además siendo All-Star por tercera vez en su carrera, curso por lo tanto para enmarcar.

Compitieron sus Kings ante unos brillantes Warriors en play offs, en una de las mejores series hasta ahora de la postemporada; los de la Bahía tuvieron que forzar un séptimo partido, cerrando la serie en Sacramento. Mala fortuna tuvieron los de Mike Brown, también elegido mejor entrenador del año, al cruzarse con los campeones, y un pico sobrehumano de Stephen Curry con esa actuación de 50 puntos en el séptimo, única vez que se ha alcanzado esa cota en un partido definitivo de play offs; y fue ante los Kings, habla maravillas de una franquicia apesadumbrada en casi dos décadas, sin haber jugado series por el título y una maldición que solo hacía llenar peso en la mochila, pero no se ha podido cortar mejor esa racha negativa, de 17 años, la más terrorífica en la historia del deporte estadounidense.

De'Aaron Fox and Domantas Sabonis Named To 2022-23 All-NBA Third Team📝⏩ https://t.co/6MIrqmXPAV pic.twitter.com/OQ84lCGwHf

19.1 puntos, 12.3 rebotes y 7.8 asistencias fueron sus promedios en Temporada Regular, ligeramente superiores a la media en play off (16.4 puntos, 11 rebotes y 4.2 asistencias). Mejor reboteador de la NBA, rebotes totales (973), líder en dobles-dobles de la competición (65), 14 triples-dobles esta temporada, o el jugador actual de la competición con más partidos de al menos 20 puntos y 20 rebotes (hizo cuatro este curso). En su equipo, ha sido el líder en minutos jugados, rebotes, asistencias y tapones. Argumentos más que sólidos para corroborar que Sabonis merecía con todas las letras colarse en un Mejor Quinteto. En las votaciones, se quedó muy cerca de escalar al Segundo, a solo 22 puntos de Jaylen Brown; liderato ese quinteto por Nikola Jokic. No obstante, es un hito de un valor infinito para Sabonis el codearse con esa lista extraterrestre. Otro más.

Voting results for the 2022-23 Kia All-NBA Team ⬇️Complete voting results available here: https://t.co/N4DxL3FiGh pic.twitter.com/A4DzaEb8Co