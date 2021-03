Domas Sabonis no puede con Nikola Jokic

Domantas Sabonis no pudo llevar a su equipo, Indiana Pacers, a la victoria ante Denver Nuggets en el último partido de su gira por el Oeste. Perdió por 121-106 ante uno de los grandes equipos de la NBA actual, que no dio opciones a los de Indianápolis.

El canterano del Unicaja se quedó a un rebote del triple doble con 10 puntos (5/10 en tiros de dos y 0/1 en triples), 10 asistencias y nueve rebotes, pero no pudo con un gran Nikola Jokic, que sumó 32 puntos y 14 rebotes, para liderar a su equipo el triunfo.

Indiana es décimo ahora mismo en la Conferencia Este, en el último puesto del play in, pero con riesgo de quedarse fuera, con un balance de 17-21. Está a tres victorias del sexto puesto, con play off garantizado, pero la tendencia no es buena. La recuperación de Caris LeVert debe darle un plus.