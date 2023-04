Dylan Osetkowski: "Málaga es el mejor lugar del mundo en el que puedo seguir creciendo"

El Unicaja escenificó la continuidad de Dylan Osetkowski hasta 2025 con opción a un año más. La sensación generalizada es que es un jugador con un potencial altísimo del que sólo se ha visto una parte. Y que permanecer en un lugar con el mismo bloque y el mismo entrenador va a facilitar su crecimiento de manera integral. Eso lo percibe él también, según dejó claro. No es sólo la comodidad de estar en un sitio a gusto, también percibe que está en el lugar y el entorno adecuado para potenciar sus cualidades.

"Estoy muy contento aquí, de estar dos años más en una ciudad en la que me siento como en mi casa. Estoy muy feliz con mis compañeros, el equipo es muy profesional, estoy muy contento aquí", decía en una primera alocución en un más que correcto castellano. Ya entiende casi todo perfectamente y poco a poco va soltándose.

"El club, mis compañeros, los fans, el entrenador, el staff...", desgranaba después el ala-pívot sobre los motivos por los que optó por seguir en Málaga: "Este es un club muy profesional, quiero progresar individualmente estando aquí, el club y el equipo tienen unos retos muy bonitos y quiero formar parte de eso. Lo importante es que sentí estar el mejor lugar del mundo para crecer y desarrollarme como jugador. Es muy importante estar en un entorno bueno o pasarlo bien con los compañeros, pero también miro por mi carrera profesional y quiero ser el mejor jugador posible. Y sentía que Málaga era el mejor lugar donde podía estar".

Acerca de cómo ha cambiado su cuerpo, Ibon Navarro decía que "habíamos fichado un 5-4 y ya casi tenemos un 4-3". Osetkowski recuerda que "el proceso empezó en la universidad. Estoy trabajando directamente con Marcos [Cerveró, preparador físico], es una forma de vida que me he propuesto tener en el tiempo que estoy aquí y que va a seguir. Hay cosas que estoy experimentando muy buenas, estoy jugando en posiciones en las que nunca he jugado y progresando y aumentando en mi dimensión como jugador", reflexionaba, al tiempo que bromeaba sobre el compañero con el que más está insistiendo en que se quede: "Tyson, por supuesto", en referencia a Carter.

Pero queda trabajo por hacer esta temporada, no todo es futuro. "Estamos centrados, no sé cómo explicarlo, estamos en lo que tenemos por delante. Es lo que puedo decir", decía enigmático sobre los meses de mayo que vienen por delante. Todo carisma, pero un jugador de baloncesto con unas posibilidades inmensas para llevar al Unicaja a otra dimensión mientras él crece.