Eduardo Portela: "Siempre imitábamos a la NBA y este año nos imitó ella con la Copa"

Eduardo Portela Marín (Barcelona, 1934) es una de las personalidades más relevantes de la historia del baloncesto español. Fue jugador, entrenador del Montgat, el Barcelona y el Sant Josep y director técnico del club azulgrana con algún paso extra por el banquillo. Su gran obra fue ser la pieza clave para la profesionalización del baloncesto español en la creación de la ACB, de la que fue gerente desde 1982 a 1990. Posteriormente, desde 1990 a 2011, presidente. Desde entonces, Presidente de Honor. Hasta 1983, la Liga Nacional se celebraba a doble vuelta y la Copa con eliminatorias y una final en campo neutral. Se introdujo entonces el concepto del play off, exportado desde Estados Unidos, y un formato de Copa que fue revolucionario en Europa. Primero con cuatro equipos en la fase final y desde 1987, el actual, con ocho, gran joya de la corona. A los 90 años conserva una extraordinaria lucidez y atiende a Málaga Hoy para repasar los orígenes y la vinculación con Málaga de la competición que esta semana centra las miradas del deporte español y que cumple 40 años desde el cambio de formato.

-¿Qué recuerda de la vinculación de Málaga y la Copa del Rey?

-La vinculación viene algo torcida (risas). Estaban construyendo el Palacio y hubo un problema en la construcción de la obra, con grietas en la cúpula, y hubo que suspender la Copa de aquel año. Se debía celebrar en el 2000 y se intercambió con la celebración en Vitoria, que le correspondía el año siguiente. Entonces fue la primera edición la de 2001. Después vinieron 2007, 2014, 2020 y ésta que empieza.

-¿Qué le ofreció la ciudad a la Copa?

-Málaga, por las circunstancias que sea, es la única ciudad española que ha conseguido que los Reyes de España hayan ido siempre a la final de la Copa, creo que no ha pasado con ninguna otra sede, incluso Madrid, que es la capital y el Palacio tiene 15.000 espectadores. Teníamos un problema grave con la capacidad del Palacio en Málaga. En un principio se quería construir uno más pequeño, la directiva incluso me llamó para que asistiera a las primeras reuniones que tenían con el Ayuntamiento y las instituciones para forzar y hacer un Palacio con 9.000 o 10.000 espectadores, como hay ahora. Desde entonces la relación con Málaga ha sido muy receptiva a todo lo relacionado con la ACB, de hecho hay que recordar que la primera Supercopa en el nuevo formato también se celebró en Málaga gracias al impulso de la ciudad en 2004.

-¿Qué recuerda de los inicios de Málaga en ACB?

-Como club empezó siendo un club modesto al principio y llegó a forzar en aquella final del 95 hasta el último segundo al Barcelona. Con Málaga hay vivencias que son historia del baloncesto español.

-En 1984 se estrena el formato de Copa con cuatro equipos en una fase final. En 1987 se expande a ocho. ¿Cómo fue aquella decisión?

-Pues fue muy criticado (risas). Estábamos acostumbrados a llevar a sólo dos equipos en la final. Empezamos a llevar cuatro en la primera edición como ACB, de la temporada 1983/84. Vimos potencial con ese formato y se me ocurrió que arrastraríamos más público con ocho equipos. Y empezamos a hacerla en 1987, cuando se celebró en Santa Cruz de Tenerife. Desde entonces hay ocho equipos y hay un ambiente extraordinario en la grada que se transmite después por la noche. Repiten diferentes aficiones y se crean vínculos. Falta desde hace unos años la del Estudiantes, que era muy numerosa, en esta edición tampoco están Baskonia y Joventut, incluso viene gente aunque su equipo no juegue. De Barcelona, Madrid, otras ciudades... Hay un gran ambiente y en Málaga eso está garantizado. Es la gran fiesta del baloncesto, los periodistas también os reunís y os divertís. El público se porta bien y se alarga hasta horas altas de la noche la fiesta.

-Ha sido una seña de identidad de la ACB.

-Hasta tal punto que la NBA nos ha imitado este año. Siempre imitamos nosotros a la NBA y es para sentirse orgullosos de que ellos se hayan fijado en la Copa del Rey nuestra. En otros países de Europa también asumieron este formato, pero no había tantos se atrevieron con los ocho equipos, que es un riesgo muy grande, optaron muchos por cuatro. Y cada año nos va mejor, hay más demanda de aficionados y la competición va creciendo en el espectáculo fuera de la pista también.

-¿Cuál ha sido la importancia de Málaga en el mapa de la ACB?

-La relación siempre fue muy buena con todos los presidentes del club, que han sido varios. Me he encontrado muy a gusto siempre, también con el actual. Siempre en Málaga han sido muy activos y participativos, proponiendo cosas para mejorar la competición. Ha pasado un bache el equipo durante unos años, pero lo ha superado completamente y vuelve a ser un equipo poderoso deportiva y económicamente. La gente de Málaga responde mucho, se tira a las canchas y anima a que el Banco continúe apostando por este deporte. Siempre al final se encuentra alguna solución a los malos momentos.

-¿Cómo recuerda aquellos años de convivencia entre Caja de Ronda y Mayoral Maristas y la posterior fusión?

-Bastante problemática, al principio no era sencillo que coexistieran los dos clubes, había tensión, pero recuerdo que tuvimos que hablar mucho con la gente de Maristas, el presidente de Mayoral, Rafael Domínguez, era un empresario muy importante en Málaga y toda España. Recuerdo que no fue sencillo, pero creo que acabó saliendo bien y la fusión fue muy buena para el baloncesto en Málaga. Pero había una clave muy importante, la gente, los dirigentes también, en Málaga vive el ambiente del baloncesto al 100%. Cuando falleció Alfonso Queipo de Llano me llevé un gran disgusto, nos cogió de sorpresa a todos, habíamos hablado hacía poco, nos solemos reunir en Madrid los fundadores de la ACB, era una persona especial. También murió gente de su equipo, como José María Martín Urbano, otros ex presidentes como Francisco de Paula Molina, un entrenador histórico como Javier Imbroda... Ha sido una racha muy mala en Málaga. Todos nos tenemos que morir, pero cuando te llegan estas noticias te sorprendes y te llevas el disgusto.

-¿Conoce al actual presidente, Antonio Jesús López Nieto?

-Lo conocí perfectamente en su etapa de árbitro de fútbol, coincidíamos a veces. Es un persona encantadora, muy simpático y juvenil, hablé con él hace poco y comí en Barcelona alguna vez cuando vino. Ahí está su gestión y lo que está haciendo.

-Conserva usted una lucidez poco frecuente.

-La casa de la ACB me tiene al día de todo. Pablo Malo de Molina me tiene informado, hay que cuidar la historia siempre.

-¿Vendrá a Málaga durante la Copa?

-Sí, estaré allí desde las semifinales. Siempre es un placer estar con la familia del baloncesto y en un lugar como Málaga.