Empieza el esprint (18:30)

La cuenta atrás ha empezado. No debería de ser un problema, pero el Unicaja tiene que firmar aún varias victorias para confirmar que estará en la Copa del Rey. Restan cinco envites para que se cierre la primera vuelta y los andaluces aún no tienen el pasaporte. La ACB está apretada en la zona media y el Urbas Fuenlabrada es la primera parada para los de Luis Casimiro.

Séptimo, con ocho victorias y un partido menos, no tiene demasiado margen de error y, sobre el papel, los tres primeros rivales del Unicaja en el próximo tramo liguero son los más livianos: Fuenlabrada, Bilbao y Betis. Después quedarán el Burgos y el Baskonia. Los castellanos tienen una victoria y un partido más que los malacitanos y los vascos tres triunfos y un envite disputado más que los de Casimiro. Sin embargo, los tres primeros rivales pelean por salir a flote en la zona baja de la clasificación.

Llegan los andaluces con el trauma de quedarse sin bases pero con la tranquilidad de haber tenido una semana entera para preparar la recta final del año. Además, el estreno de Frankie Ferrari será otro aliciente. Superar las lesiones de Gal Mekel y Alberto Díaz es uno de los primeros propósitos. No acordarse excesivamente de ellos, para lo que el club ha apostado por un base temporero que tiene algo de experiencia en la ACB y buena capacidad anotadora. El norteamericano será la novedad al margen de los entresijos del sistema que pueda adaptar Luis Casimiro a un equipo en el que Jaime no puede ser exprimido en demasía y que no acaba de acostumbrarse a que el resto del plantel ejerza de base. Mentalizado, el equipo debe de responder en una fase importante de la temporada para tomar impulso de cara a la segunda mitad del ejercicio.

El Fuenlabrada llega con algo poco habitual para ellos: perdieron el domingo en casa contra el Bilbao y un par de días después tienen a una de las plantillas con mejor cartel de la competición. Eyenga y compañía quieren sorprender, pero sus rotaciones, largas y con los mejores casi siempre en pista, pueden pasarle factura si el ritmo de juego es alto.

Llevan justo un mes sin ganar y sus cuatro victorias les mantienen en la zona más caliente de la ACB: empatados con Herbalife y Zaragoza con un triunfo más que Bilbao y dos más que Betis y San Sebastián que cierra la clasificación. Sobre el papel, son las víctimas de este encuentro, pero si son capaces de llevar el partido a su terreno tal vez pongan nervioso al Unicaja. No deberían, pero nada hay escrito en el baloncesto y su capacidad de tiro exterior y sus rachas defensivas pueden ayudarles a la sorpresa.

Lejos parece quedar la estancia de Francis Alonso en el Fuenlabrada. No contó el curso pasado para el equipo madrileño y después de cortar su vínculo con ellos acabó la temporada en el Oviedo de LEBOro. Ahora es uno de los jugadores más fiables del Unicaja, protagonista principal en muchos guiones complicados del equipo de Casimiro y un jugador que explora su techo. Curioso su caso. Con sólo un año de diferencia pasa de no contar para uno de los equipos llamados a sobrevivir en la ACB a ser una pieza determinante en otro que opta a poder tumbar alguno de los transatlánticos que hay en la competición. Baloncesto.

Sin público y con Nzosa –tal vez no esté en los otros dos envites del equipo para cerrar el año– el Unicaja quiere empezar con buen pie una de las tareas que no puede dejarse atrás en este curso: la Copa. El arranque dubitativo del equipo en la competición doméstica le reporta la obligación de no fallar en la próxima semana en la que tiene programados tres envites.

El esprint comienza hoy en el Carpena y en función de la arrancada tendrá más o menos exigencia en lo que queda de año. Después de todo, la situación no es tan acuciante como en otras temporadas y a pesar de las bajas importantes con las que cuenta, aún le queda fondo de armario al equipo para hacerse fuerte contra tres de los conjuntos que pelean por no descender. Cualquier sorpresa podría cambiar la hoja de ruta, aumentar la presión. Por eso, el envite contra el Fuenlabrada será una manera de quitarse malos augurios.