Entradas Unicaja - BAXI Manresa: El Carpena se aproxima al lleno

Solo restan unas 200 localidades para el Unicaja-BAXI Manresa, primer punto de la serie de los cuartos de final. A 24 horas del partido, y esperando una buena afluencia de los abonados, debería bordearse el lleno en el Carpena, habitual esta temporada y una de las grandes fuerzas del equipo malagueño. Insistía Ibon Navarro en la previa en ese peso del Palacio para esta serie, pues ha habido esa respuesta en el aficionado del Unicaja, que estará envuelto en un ambiente festivo y un partido de baloncesto de primer nivel. "Si el ambiente es 'vamos al teatro a ver al Unicaja ganar al BAXI Manresa', nos vamos a llevar un tortazo. Vamos a jugar un play off como lo hicimos el año pasado ante Lenovo Tenerife, con esas ganas e ilusión, con ese apoyo desde la grada. Podemos cometer un error muy grande si pensamos más allá", insistía el entrenador del Unicaja, consciente del peso de este primer envite.

🗣️ Palabra de @ibonnavarro 🔥 ¡Te esperamos este jueves en el Carpena para animar desde el inicio!🏆 P. 1 Cuartos de final #PlayoffLigaEndesa🆚 @BasquetManresa⌚️ 20:30 h🎟️ ENTRADAS https://t.co/ZIUjpWkKvR‼️ ¡ABONADO! Tu abono incluye el Playoff💚💜 #YoSoyDelUnicaja pic.twitter.com/7FHzxL8Q0W — UnicajaCB (@unicajaCB) May 15, 2024

Alberto Díaz: "Soñamos con ganar la ACB"

Como lo hiciera Nihad Djedovic en esa rueda de prensa especial previa al play off, Alberto Díaz también refrenda esa aspiración de ganar la ACB, más que un simple anhelo, porque el Unicaja ha dado muestras que puede optar a todo. Reflexiones interesantes del capitán en una entrevista para El País, donde habla de las aspiraciones malagueñas y esa resaca del primer puesto en Liga Regular, que hay que hacer válido desde ya ante BAXI Manresa. "Esta primera posición muestra que hay vida más allá de Madrid y Barcelona. Esta Liga es muy bonita, está todo muy igualado. Este año se ha demostrado que hay muchos equipos en los puestos de arriba. Ahora estamos arriba nosotros. Hay que disfrutarlo, saborearlo, estamos muy orgullosos, pero esto no se acaba en la Liga, no queremos quedarnos ahí, queremos más. Hemos levantado la voz contra ese dominio de Madrid y Barça de los últimos años. Cuando se hizo este proyecto a medio plazo nuestra idea era devolver la ilusión a la gente y estar compitiendo contra los grandes, estar en la pelea de los equipos que incomodan", afirma Alberto Díaz.

"Soñamos con ganar la ACB. Nos hemos preparado para este momento. Este equipo es ambicioso, tiene mucha hambre y no se conforma con otra cosa que no sea ganar. Es muy complicado porque luchamos contra transatlánticos", añade el base malagueño, echándola al suelo porque hay que contextualizar. Pero la oportunidad es innegable, al igual que la efectividad en el baloncesto de este Unicaja. "Es un estilo alegre. Baloncesto a campo abierto, defensa dura y agresiva, y a correr. Esas son nuestras principales armas. Defendemos fuerte y jugamos rápido y con alegría. Ofensivamente tenemos más posesiones que la mayoría de equipos y eso refuerza nuestra filosofía. Para atacar bien hay que defender mejor. Todos los equipos que tienen un buen ataque tienen detrás una base sólida. Cuando no tienes súper estrellas defensivas, has de ser un conjunto muy coral. Cuando mejor nos sentimos defensivamente es cuando mejor atacamos", analizaba.