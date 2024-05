Entradas Unicaja - UCAM Murcia: Menos de 200 para el martes

El Carpena es una de las grandes bazas del Unicaja en el camino hacia el título de ACB. Diferencial ese ambiente de play off, como el respirado ante el BAXI Manresa, con un público metido y enchufado, esa forma de apretar del Palacio tan familiar de las grandes noches, que será imprescindible si hay momentos grises de los cajistas. Ahora toca hacer el trabajo ante el UCAM Murcia en la semifinal, serie a cinco partidos, con dos compromisos garantizados en Málaga. Para el primero, este martes (20:30 horas), solo quedan unas 200 entradas a la venta, por lo que se superará con total seguridad esa barrera de los 10.000 espectadores. El aforo completo son algo más de 10.600, que se ha superado con frecuencia durante toda la temporada. Pero ahora hay que dar un paso más, una serie que debería tener su complejidad en alguna fase, ya son los cuatro mejores de la ACB pese al balance favorable con el UCAM Murcia en los últimos meses, pero habrá algún conato de susto por parte de Sito Alonso y sus jugadores, bloque que compite. Y el Unicaja lo pudo comprobar en Belgrado, de los momentos más críticos en las dos últimas dos temporadas, que se pudo desenredar.

Hablará Ibon Navarro este lunes en la previa del play off. Lo normal es que el técnico vuelva a teledirigir un mensaje que incite al Carpena, aquello de que no debe ser un teatro. Hubo efecto antes de arrancar la serie con BAXI Manresa. El club lanzó un pack de entradas para las semifinales, que incluye los dos primeros puntos, el segundo será el jueves también a las 20:30 horas. De ese paquete, menos de un centenar sigue a la venta, que debería ir cayendo a 48 horas de arrancar la serie. Hay ganas de ver al Unicaja de nuevo en acción tras una semana de interrupción, que por otro lado se agradece al no peligrar a semifinales, ya palabras mayores. A recuperar ese modo play off, aunque es difícilmente mejorable la atmósfera en ese triunfo trabajado ante Manresa, el mejor de la temporada en ruido e intensidad.

