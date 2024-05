Play off ACB: El UCAM Murcia, otra vez ante el Unicaja en una semifinal

Sorpresa. O quizá no tanta porque el UCAM Murcia ha expresado un alma competitiva máxima durante toda la temporada. El equipo universitario consiguió ganar en La Fonteta (77-84) en el punto definitivo al Valencia Basket y será el rival del Unicaja en la semifinal de Liga Endesa, serie que se inicia en Málaga el próximo martes (20:30 horas). Con poco descanso, pero el gran conocimiento entre ambos, con ese enfrentamiento en Belgrado aún latente, debería igualar las fuerzas. Hay buena tendencia con el UCAM en los últimos quince meses, pero habrá que manejar esa etiqueta de favoritismo, además por contar con el factor cancha y el viento a favor, por esos precedentes tan positivos.

El mejor año del UCAM Murcia, ya una semifinal que significa la guinda después de jugar una Final Four en Belgrado y estar en la Copa del Rey. Ha encontrado el club un buen bloque de jugadores extranjeros, que además se sienten identificados con el club y la ciudad, un proceso similar al que experimentó el Unicaja la pasada temporada, con sus matices porque el potencial malagueño es superior, pero ha sido uno de los equipos que ha dado picante esta temporada a la competición. Una especie de Lenovo Tenerife, porque el Unicaja jugará mínimo cinco partidos ante los pimentoneros en el último mes de competición, pero bienvenido sea un rival hasta en la sopa, porque se traducirá en que el Unicaja aspira a cotas altas. Un play off seguro que con picante, hay una rivalidad silenciosa, especie de guerra fría pero sana entre el Unicaja y el UCAM, que no cuenta con Simon Birgander, baluarte a principio de temporada, candidato a MVP de la competición en invierno, tampoco con Marko Todorovic, lastrado por un problema en el Aquiles. Hizo daño el pívot balcánico en Belgrado. Llegó Yanis Morin, pívot francés, más que un parche porque ha dado buen rendimiento. Son dos bajas importantes, pero es un equipo que encuentra soluciones y exprime ese concepto grupo, una buena prueba este triunfo inmenso en Valencia, donde siempre fue por detrás en el marcador, hasta un parcial de 14-23 definitivo en el último cuarto. Es un equipo muy conocido por el aficionado malagueño, también se ha dejado conocer este UCAM Murcia con un baloncesto atractivo, peleón y donde difícilmente se le ve entregar la cuchara.

Siempre habrá trucos y variantes para tratar de hacer daño. Pasado ese primer punto en Málaga, el segundo partido nuevamente en el Carpena el jueves 30 de mayo (20:30 horas); el tercer asalto, primero en Murcia, el sábado 1 de junio (18:00 horas); si fuera necesario un cuarto, previsto para el lunes 3 (20:30 horas) y un quinto que se trasladaría a Málaga el miércoles 5, también a las 20:30 horas. Ya no se frena, partidos cada dos días. Y el Unicaja acumula una semana sin competición, que teóricamente le debería favorecer.