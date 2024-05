Sito Alonso: "A jugar ahora contra el ogro, que es el Unicaja"

Tras confirmar el pase a semifinales, Sito Alonso reflexionaba en sala de prensa después de ese triunfo inmenso en La Fonteta, como premio el vérselas de nuevo frente al Unicaja, con poco tiempo para saborear la clasificación porque en menos de 72 horas arranca la serie en Málaga. "Una alegría muy grande, acordándome de José Luis Mendoza (expresidente de la UCAM, fallecido en 2023) y de toda la familia Mendoza, que son las personas que han hecho que esto funcione. Ahora a seguir creciendo, prepararnos y jugar contra el ogro, el que mejor lo está haciendo, que es el Unicaja. Vamos a intentarlo. Disfrutarlo, pero tratar de rearmarnos para jugar la siguiente ronda. Conseguir el meterse en semifinales contra un Euroliga... Hemos hecho muchas cosas para venir aquí, marcar el 1-2, que lo teníamos en la cabeza todos, en el letrero del autobús, el marcador, hotel, ascensor. Ahora vamos a ver si podemos ganar a los de Málaga, plantar cara sí que lo hemos hecho alguna vez", explicaba el entrenador del UCAM Murcia.

"El estar jugando contra un Valencia Basket no es cualquier cosa para nosotros. El respeto que tenemos y la cercanía, el todo lo que ha conseguido, ponerse en la misma línea que Real Madrid, Barcelona, en este caso Unicaja está haciendo lo mismo, o Baskonia, el luchar una eliminatoria contra ellos es tremendo. Por eso ganar aquí tiene mucha más importancia. Para el UCAM significa que no podemos dejar de crecer, lo que quiero a partir de este éxito tan grande es que se apoye al club mucho más, que haya más patrocinadores y tratar de subir. El volver a estar entre los ocho primeros no será nada fácil. Baskonia no ha estado, Joventut tampoco. Y ahora querrán echar a Manresa y nosotros, por lo tanto hay que dar un salto. Supone mucho esto, porque aprendemos contra este tipo de rivales por las cosas que han hecho en los últimos años", desarrollaba Sito Alonso, consciente que es una victoria que trasciende.

"Felicitar a los aficionados que han venido porque nos han dado un apoyo impresionante y después a los jugadores que han creído que podía ganar incluso en los momentos más difíciles porque el Valencia ha tenido momentos muy buenos de juego. El mérito que hemos tenido es que no nos hemos desenganchado cuando han cogido siete u ocho puntos. En el último cuarto los que se jugaban mas eran ellos y la presión ha jugado a nuestro favor", admitió. 14-23 fue el último parcial, que servirá a Ibon Navarro y su staff para preparar la serie.