“En poco tiempo, para el Unicaja será un honor jugar en la BCL”

Jorge Garbajosa Chaparro (Torrejón de Ardoz, 1977) fue pieza clave en el mejor Unicaja de la historia, MVP en los títulos de Copa y ACB. Ahora, en los despachos es presidente de la FEB y también ha sido un punto de apoyo esencial para que el Unicaja cambia diametralmente su apuesta y se mude, tras 20 años, de la esfera Euroliga a la Basketball Champions League de la FIBA. En la semana que comienza la BCL 2021/22, Garbajosa habla con Málaga Hoy de ese cambio y de varios temas interesantes en clave cajista y del baloncesto malagueño.

–¿Qué se va a encontrar el Unicaja en la BCL?

–Lo primero, dos cosas. Una competición, lo digo con conocimiento de causa, extremadamente bien organizada, profesional, moderna en cuanto a estructura de competición y puesta en escena de los partidos. Es una competición de primerísimonivel. Además, no va a costar mucho darse cuenta. En un entorno como es Málaga, con el Carpena, con la vuelta del público, va a lucir más. Desde el primer día se van a dar cuenta a nivel estético y puesta en escena de lo bonita que es. A nivel más profundo, es una competición muy dura en cuanto al nivel de equipos y rivales, no es para nada sencilla, al contrario. Lo que sí tiene de bueno es que es una competición ordenada y coordinada. Está hecha para entender el valor de las competiciones nacionales y también de la competición en sí. Es un proyecto que se inició hace seis años y en este cortísimo espacio de tiempo ha alcanzado un prestigio de primer nivel.

–Para un público acostumbrado a ver muchos años en Euroliga, con usted en la pista varios de ellos, a su equipo. ¿Qué le diría para que se ilusionara con la BCL?

–Depende con quién lo compares. Hablar del Unicaja y la Euroliga, ya lo ha dicho el presidente, no era una opción real. Excepto el año que consiguieron merecidísimamente la Eurocup no pudieron acceder a la Euroliga porque es una competición absolutamente cerrada. Entonces no puedes hacer una comparación con algo que no es posible. La participación en los últimos años del Unicaja ha sido algo puntual. Cuando hablas de una competición que permite coordinarte con la competición nacional, con esos puntos culminantes propios. Hay partidos de primer nivel en la BCL. De verdad, me gustaría que antes de emitir una opinión viéramos el nombre de los equipos, las plantillas y el nivel del año pasado. Y permite conjugar, algo que es clave para el desarrollo de nuestro deporte, el respeto y el valor de la liga nacional junto con la competición internacional. Permite tener una seguridad deportiva con resultados y, a la vez, se necesita hacerlo bien para ganarte la continuidad cada año. En el mercado actual del baloncesto, el gran mérito de la BCL es que ha mantenido ese valor.

–Decía Antonio Jesús López Nieto que había sido clave su figura como enlace. Y Patrick Comninos, que era grande tener al Unicaja en la competición.

–No quiero que me pierda el cariño que sabe la gente que tengo al club y la ciudad, de verdad, pero el Unicaja es una de las marcas baloncestísticas más grandes de toda Europa. Para la Champions es un honor que el Unicaja participe. Pero estoy convencido de que en un corto espacio de tiempo para el Unicaja va a ser un honor participar en la BCL. Y sí, he tenido que ver, por supuesto. Por ser presidente de la FEB soy representante de la FIBA en nuestro país. Y ha habido contactos a través mía, pero también te aseguro que ha habido contactos con otros muchos clubes. Es lo que me corresponde, explicar qué es la competición, cómo funciona y hacer un contacto para que después Patrick Comninos, que para mí es uno de los mejores gestores en el panorama internacional y su trabajo le avala, se encarga de explicar las virtudes de la competición. Hace cuatro o cinco años podía haber un par de clubes interesados en la ACB por la Champions y ahora son muchísimos más los que quieren jugarla y ya están. Este año ya ha habido clubes que no han podido participar porque las plazas están limitadas y se han llevado una decepción por no estar.

–Hablaba de la importancia de las ligas nacionales. ¿Cómo se combate con una Euroliga que genera más atracción?

–Sin competición nacional, no hay nada. Las selecciones nacionales son claves como motor para el desarrollo de este deporte. Es el elemento de mayor visibilidad, de referencia. Si eso no se respeta, nos cargamos la base de la pirámide. La competición internacional debe ser el premio al equipo que se lo merece. Para mí esa meritocracia es clave en el deporte. Si el que gana no tiene premio y, que se me entienda bien, el que no gana no tiene un castigo, por decirlo así, la competición no tiene sentido. Se habla de que la NBA es una liga cerrada y lo bien que funciona. Y eso es quedarse muy, muy en la superficie. La NBA es una de las ligas más abiertas del mundo. Los equipos tienen la posibilidad de competir en las mismas condiciones. Hay un límite salarial, que en Europa no existe, por el que los clubes tienen un dinero para invertir en las plantillas idéntico. Y hay una figura como el draft, que permite que los peores equipos de la competición un año, con un par de buenas elecciones en ese draft y un par de buenos movimientos en el mercado que te permiten las condiciones salariales, pueda convertirse en un equipo campeón. No es una liga cerrada al uso. En Europa no hay esa liga universitaria y la base debe ser la meritocracia, la pirámide. Si se pierde haremos un gravísimo daño al baloncesto.

–Decía el presidente del Unicaja que también había más sostenibilidad en la BCL, que la Euroliga no genera todos los gastos que tienen los clubes.

–Es una obviedad. Si miras los presupuestos de los clubes, no se genera lo que se gasta. Son datos, no opinión. Cuando tú tienes una competición en la que juegas más partidos en función de tus méritos, porque vas pasando de ronda y tienes premios asociados que hacen sostenible ir pasando rondas, lógicamente para la parte financiera de un club es clave. Pero no me gustaría quedarme ahí, siendo importantísima y decisiva esa parte económica. Ni con los premios importantes para el campeón y el subcampeón. Se conjuga con un nivel deportivo muy importante. Tenerife en los últimos años es tercer, cuarto o quinto club de España. Hablamos de Galatasaray, Besiktas y clubes con gran tradición en varios países de Europa y que han encontrado en la BCL un escenario para competir y generar espectáculo para su gente. Y con unas inversiones sostenibles en el tiempo.

–Ofrecerá los partidos de la BCL Canal Sur. Hace poco veía datos de que la Liga Femenina en Teledeporte había tenido más audiencia que muchos partidos de la jornada de ACB. ¿Cómo de importante es esa visibilidad?

–No me gusta decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas. Con lo que tenemos que gestionar tenemos bastante. La competición femenina, en pleno desarrollo y crecimiento, es clave acercarla a cuanto más gente mejor. Es una gran noticia que Canal Sur emita los partidos del Unicaja, ayuda al desarrollo, seguro. Todo lo que hablamos a nivel conceptual, financiero o deportivo tiene sentido si la gente te ve. Si la gente no te ve no tendrá sentido nuestro trabajo. Cuanto más gente te ve más sentido tiene.

–¿Cuál ha sido la primera sensación con López Nieto?

–No ha podido ser mejor. Hemos tenido varias conversaciones y es una persona con las ideas muy claras. A veces se critica que una persona venga de otro deporte u otro ámbito. Muchas veces es necesaria gente con visión desde otro ángulo, a veces se necesita que alguien te diga desde fuera cómo se ve tu deporte. A veces pecamos demasiado de ser endogámicos en el baloncesto. Su visión es importante, viene con ideas nuevas y mucha energía. Hay cosas en las que coincidimos y cosas en la que no, lógicamente. Las conversaciones han sido muy agradables y tendremos más tiempo, me apetece muchísimo estar en el debut del Unicaja en la BCL. Seguro que seguiremos charlando. Le intento transmitir que la Federación está a disposición de los clubes. Esa idea de la ACB por un lado y la Federación por otro se ha acabado. Hay competencias diferentes de cada organización, pero, como dice el presidente de la ACB y comulgo con él, baloncesto sólo hay uno. Y si a la ACB le va bien es bueno para la Federación y si a la Federación le va bien es bueno para la ACB. Lo que transmito a Antonio Jesús López Nieto es que el Unicaja también es un club de la Federación y está para ayudarle en lo que pueda.

–Sigue la apuesta del Unicaja por el jugador español. ¿Es importante para la identificación y para la selección?

–Sí, pero no desde un punto de vista egoísta, que siempre te gusta que los equipos tengan jugadores nacionales que puedan desarrollarse. Lo hago desde el punto de vista de que el Unicaja tiene un proyecto. La pelotita después entra o no y el éxito o el fracaso en el baloncesto son dos caras de la misma moneda. Separarlos es difícil. La sensación es que una apuesta por el jugador nacional tiene todo el sentido del mundo. Desde la más absoluta ecuanimidad, me gustaría que la apuesta funcionara, sería el espejo para otros clubes. Ya lo hicieron Valencia o Real Madrid, con base de jugadores nacionales que permanecen en el club por periodos prolongados. En la época de mayor emigración deportiva, estas apuestas de continuidad me parece que tienen mucho sentido. Lógicamente, la selección se beneficia. Me gustan, con todo el respeto a lo que deciden el resto del clubes, estas apuestas.

–Hace poco vimos un homenaje a un ex compañero suyo, con el que ganó en el Unicaja y la selección cosas muy importantes. ¿Le gustó?

–Compañero y gran amigo. A Carlos como deportista no voy a emplear un segundo en definirle, habla por sí sola su carrera. Es de esos jugadores que quizá no han tenido el foco que sus prestaciones en la cancha se merecían. Carlos es una persona muy especial, que no tiene dobleces, que es todo corazón. Es un jugador que en la cancha no tiene ningún miedo y fuera tampoco. Me gustó que en su casa, en el Carpena, Málaga y Unicaja, en un día especial también porque volvía el público aunque fuera reducido, había gente para rendirle ese homenaje, se le reconociera. Lamenté mucho no poder estar allí por compromisos que hay. Pero me gustó ese homenaje a uno de los mejores jugadores de la historia del club.

–¿Qué destacaría de él como jugador?

–Lo digo en el sentido más elogioso de la palabra, lo inconsciente que era. Cuando a cualquier otro jugador le atenaza la presión o el miedo, era el que más cómodo se sentía. No lo digo sólo por el Unicaja, que hay mil ejemplos. Por ejemplo, la canasta en Mannheim, sin desmerecer a todos los demás por supuesto, es de Carlitos. El triple clave en Lisboa lo mete Carlitos. Hay 500 ejemplos, es un jugador de una bendita inconsciencia y así lo hemos disfrutado.

–¿Cómo va la nacionalización de Yannick Nzosa?

–Es un proceso burocrático y administrativo que es largo. Es tedioso, pero lo que me importa es que el jugador está ilusionado con esa posibilidad, como me transmitieron su tutor y él mismo. Para nosotros contar con un jugador que no ha sido un jugador paracaídas en Málaga, sino que desde el primer momento se ha involucrado con la ciudad, con el club y con el país, es importante. Más su potencial tremendo, sumado a un entorno nacional de una muy buena plantilla con muy buenas personas como Jaime, Darío, Francis, Rubén, el propio Jonathan, que ha llegado, y los demás. Si ese desarrollo desemboca en que pueda jugar con la selección nacional, sería la guinda para nosotros y creo que para él también, igual que para el club. Hay limitaciones ahora en la FIBA para jugadores nacionalizados más allá de los 16 años y sería más tarde. Pero es un jugador en formación, no hay que olvidarlo. Aunque nos demuestre muchos partidos que es ya un jugador importante, está en formación. Pero no tenemos prisa, la verdad. Queremos que el jugador se sienta parte de un futuro posible futuro proyecto, que lo asuma y que, si Dios quiere, llegue el momento.

–No es labor suya, pero ¿le ha gustado ver a Jaime Fernández así en este comienzo de temporada?

–Es un chico excepcional y es un chaval que lo ha pasado muy mal. Aparte de la lesión y el parón, ya venía sufriendo muchos meses, jugando con muchos dolores tanto con el club como con la selección. Muchas veces no lo parecía, pero venía muy tocado. Verle recuperado es una gran noticia. Verle a este nivel, pues imagínate. Hay algo que no sé si se ve, pero los que hemos jugado lo notamos enseguida. Él está feliz en la cancha. Si estás feliz en la cancha es que eres feliz fuera. Él me consta que ha encontrado su sitio en Málaga, que se siente excepcionalmente comprometido con la selección, que antes del Mundial deChina se quedó a las puertas pero, con merecimiento para los 12 que ganaron, podía haber estado perfectamente. Llegará su momento, estoy convencido.

–Por la coyuntura, debe ser el Unicaja importante en la clasificación para el Mundial.

–Sí, lógicamente por la calidad de los nacionales del Unicaja, porque han estado ya, pueden ser importantes. Tenemos la suerte ya de que han demostrado que además de los 12 que van al campeonato hay muchísimos jugadores más. Más veteranos, más jóvenes, jugadores que todavía están en proceso de formación. Pero la base de jugadores nacionales consolidados que tiene el Unicaja hace que el seleccionador tenga un ojo siempre allí, pero no sólo para las ventanas, también para las selecciones de verano.

–Le preguntaba otras veces por el Unicaja femenino, pero es el CAB Estepona el equipo malagueño que está ahora más arriba, en la Liga Challenge. ¿Cómo se ve desde la Federación?

–Para nosotros es muy importante. Dentro del crecimiento del baloncesto femenino, echábamos de menos hace unos años proyectos potentes en Andalucía. Tenemos a Estepona, el Unicaja se ha quedado a las puertas de la Liga Challenge pero sabemos que no desiste en el empeño, también está Alhaurín de la Torre... Celebramos que haya proyectos tan importantes. La territorialidad es básica en e l crecimiento de la competición, cuantas más comunidades haya representadas arriba, mejor. Que se me entienda bien, no era justo que en Andalucía, que se trabaja tan bien en la Federación y los clubes como hemos visto en los últimos Campeonatos de España, que ha dominado en las categorías de formación, no tuviera esa presencia arriba. Que esas niñas que juegan tan bien tengan ese componente aspiracional de ver esos clubes al lado de casa que les permiten crecer. En Málaga, en este caso. Es consecuencia también, no quiero ponerme medallas, de la organización de campeonatos internacionales, de la apuesta por la potenciación de las ligas nacionales, por crear una nueva liga nacional, que no es motivo de un calentón ni de una idea pasajera... La Liga Challenge la creamos para que haya más clubes, una plataforma para que las jugadoras puedan representar a un club al lado de casa. Tenemos motivos para ser optimistas y espero que en un tiempo se refrende.