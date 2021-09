López Nieto: "No podemos estar en la Euroliga, es inviable"

Le queda una semana a Antonio Jesús López Nieto para que se cumplan dos meses desde que llegó a la presidencia del Unicaja. Pidió 100 días para que se viera su mano el ex árbitro, que ya ha dado muestras del camino que quiere que tome el club de Los Guindos. Su figura es conocida en el deporte español, donde siempre ha estado relacionado con el fútbol. Sorprende más allá de Málaga que ahora esté al frente de un equipo de baloncesto. Con motivo del inicio de la ACB el máximo mandatario ha concedido varias entrevistas a los dos periódicos generalistas de más tirada.

Uno de los temas clave sobre la mesa era el paso a la Basketball Champions League, una decisión histórica. No es la primera vez que se refiere a ello López Nieto, que no ha tenido problema en dar las razones cajistas para el cambio. Lo volvió a hacer. "Es por un tema estratégico y de futuro. No podemos estar en la Euroliga. Es una competición inviable para nosotros económicamente. No podemos mantener el presupuesto que se requiere. La Champions va a ir a más y nos permite afrontar una competición más ordenada y abarcable, con menos partidos y más emoción", aseguraba en una conversación con El País.

El malagueño reflexionaba sobre el presente del deporte de la canasta, que le preocupa especialmente. "El problema del baloncesto es que se está volviendo un deporte endogámico y de nicho. Cuando yo empecé en el arbitraje, en los 80, el baloncesto estaba muy cerca del fútbol, con carruseles en las grandes cadenas de radio, con quintetos que nos sabíamos de carrerilla… Incluso, en 1995 participé en la retransmisión de aquel cuarto partido de la final Unicaja-Barca, recordado por el triple de Mike Ansley que no entró, del que estuvo pendiente todo el mundo", recordaba: "Entonces, el baloncesto tenía una notoriedad nacional porque lo seguía mucho más público generalista. Ahora mismo es un deporte dedicado a un nicho de expertos y eso reduce la capacidad de generar recursos".

Para él es clave que vuelva a verse en abierto en televisión, le augura un efecto lanzadera. "Hay que aprovechar e imitar todos los ejemplos buenos. Un deporte profesional tiene que basarse, en gran medida, en los derechos audiovisuales, y los del baloncesto están a años luz de los del fútbol. Y para revalorizarlos, el baloncesto tiene que generar interés en el gran público. Necesita volver a una televisión en abierto para entrar en todos los hogares. Es fundamental que el baloncesto se vuelva de todos. No las voy a descubrir ahora, pero si uno ve las audiencias del baloncesto asustan un poco, por no decir bastante", explica.

"El problema del baloncesto son los números. Eso es lo que me preocupa. La gente del baloncesto está muy tranquila, pero viendo lo que genera y lo que gasta en jugadores, el baloncesto es más caro que el fútbol. Hay que trabajar en buscar fórmulas y recursos para abrir esto porque, si no, el camino será difícil. Pocos sueldos se pueden pagar con los derechos audiovisuales que tenemos", continuaba López Nieto, que daba más detalles de la situación: "El baloncesto está mantenido por una financiación atípica, no por la que genera en sí mismo. Está mantenido o por clubes de fútbol o por entidades de índole institucional o financiera. Difícilmente podemos mantenernos así. Nosotros tenemos la suerte de tener detrás a Unicaja, somos el proyecto de financiación y patrocinio más sólido del deporte europeo en cuanto a tiempo y marca, pero hay que ser realistas".

¿Qué se ha encontrado? "Los números son peores de lo que yo creía. No puede ser todo patrocinios y subvenciones. Hay que buscar que el propio producto genere su inyección económica. Estoy convencido de que el baloncesto es muy atractivo y engancha. Pero hay que abrirse. Esto no puede ser solo para los que les gusta hablar del pick and roll y los roster… Tiene que ser para todos para poder seguir siendo la segunda liga profesional de este país. Desde la humildad, pero hay que avanzar", incidía el presidente cajista, que ponía algún ejemplo clarividente: "No hay que ser un experto para ver los desfases. Y, después, están los horarios. Debutamos este domingo a las 20:00 de la tarde, casi a la misma hora que el Valencia-Madrid de fútbol en la misma plataforma. Así no hay manera de encontrar salida. A mí siempre me ha gustado el horario de las 12:00 de la mañana con varios partidos a la vez para generar el interés de las cadenas de radio. Igual me lo explican y me dicen usted está loco, pero creo que no digo ninguna barbaridad. Estoy en contra del deporte de nicho y más en uno tan bonito y con tantas posibilidades".