Entrevista a Tyson Carter: "Creo que somos un equipo de nivel Euroliga"

Tyson Carter (Starkville, 1998), el tímido chico de Misisipi que fue el MVP de la Copa de 2023, es una de las joyas del Unicaja. Se le echó el ojo en aquellos dos partidos ante el Lavrio en la BCL y, tras su paso por el Zenit, se le pudo rescatar, ya en propiedad tras un primer año cedido. Como sucede con Osetkowski, los jugadores más jóvenes tras Mario Saint-Supéry, su proyección y margen de mejora es grande, siendo ya jugadores capitales. Carter dialoga con Málaga Hoy sobre cómo es su vida en la Costa del Sol.

-¿En qué momento están ahora mismo usted y el equipo?

-Me siento bien. Ahora mismo estamos jugando muy bien. Se trata de seguir mejorando y seguir construyendo. Vienen ahora algunos partidos locos en las próximas semanas. Tenemos que centrarnos en lo que podemos mejorar.

-¿Se habla mucho de su racha ganadora en el vestuario?

-No he hablado con mis compañeros ni he oído hablar sobre eso, si ganamos tantos partidos seguidos o no... Sólo seguir mejorando, mirar al siguiente partido todo el tiempo.

-¿Por qué se juega y se gana tanto?

-Llevamos un año juntos, teníamos objetivos el año pasado pero ahora tenemos incluso retos más altos desde el momento en que casi todos repetimos. La química es incluso mejor, siento que todos los compañeros están más cómodos, saben su papel y nos conocemos mejor. Vamos mejorando.

-¿Es difícil adaptarse a jugar a veces pocos minutos y tener pocos tiros o está ya asumido?

-El año pasado fue un gran ajuste respecto a lo que estaba acostumbrado. Comprendí que teníamos un montón de buenos jugadores en este equipo. Intento hacer lo mejor que puedo con los minutos que tengo, pero es lo que sucede con todos los compañeros y por eso somos tan buen equipo. Podemos rotar con diferentes compañeros y juegas los minutos finales con diferentes quintetos cada vez. Todos podemos ser efectivos y eso habla de la clase de equipo que somos.

-Vayamos a sus orígenes. ¿Cuándo tomó contacto con el baloncesto?

-Desde pequeño, mi padre fue jugador y después entrenador de baloncesto. Empecé a engancharme desde pequeño. He jugado toda mi vida al baloncesto. También al fútbol americano, de wide receiver, era bueno también. Soy de Mississippi y allí es un gran estado del fútbol, allí todos los niños juegan. Es una mezcla, no hay equipo profesional de baloncesto, pero hay muchas universidades con tradición. No hay muchas más cosas que hacer en Mississippi que practicar deporte (risas). Y es lo que hacemos, jugar a los diferentes deportes.

-¿Cómo es la vida en Starkville?

-Está bien, un poco más aburrida que aquí, no hay playa. Hay un clima similar, pero no hay mucho que hacer.

"He trabajado mi cuerpo este verano; sí me noto que sufro menos en los contactos, que aguanto más"

-Se le ve más fuerte en la parte superior de su cuerpo.

-He trabajado este verano allí en Mississippi, aquí hacemos también trabajo extra con Marcos [Cerveró, preparador físico]. Tengo que trabajar mi cuerpo. Sé que he cogido algo de peso, pero no exactamente cuánto, no mucho. Sólo me he concentrado en estar más fuerte. Sí me noto que sufro menos en los contactos, que puedo aguantar más.

-Le vemos que juega con soltura en la posición de base, ya lo hizo al final de la temporada pasada.

-Me siento cómodo jugando en las dos posiciones. Soy un combo, estoy igual de bien jugando como uno y como dos. Quiero ser un jugador versátil, hacer diferentes cosas sobre la pista. Soy más un anotador cuando juego de dos y más un facilitador en la posición de uno, ayudando a mis compañeros. Estoy en un gran equipo, con grandes jugadores que hacen diferentes cosas. También cuando juego de dos me gusta jugar para mis compañeros. Quizá, es verdad, que mi padre fuera entrenador me ayudó a pensar por los cinco compañeros. Me ayudó a tener una IQ más alta para el baloncesto. Veíamos mucho baloncesto juntos, desde que he nacido he estado alrededor del baloncesto. Ha aprendido mucho del juego y de diferentes situaciones desde pequeño, cosas que me salen natural.

-¿Ve su padre sus partidos?

-Algunos, sobre todo los de la BCL. Los de ACB es más difícil que tengan acceso allí. Sabe cómo es de diferente el baloncesto europeo. Me felicitó tras el título de Copa, fue impresionante el viaje ganando al Barcelona, al Madrid y al Tenerife. Lo vivieron allí y me alegró mucho.

-¿Se respeta ahora más en Estados Unidos el baloncesto europeo?

-Especialmente ahora, cuando creces en Estados Unidos sólo ves NBA, nada de baloncesto europeo. Pero ahora hay muchos buenos jugadores que van desde aquí y son estrellas en la NBA: Nikola Jokic, Luka Doncic... Muchos jugadores europeos buenos y eso hace que la gente respete mucho más este baloncesto.

-¿Sueña con la NBA como final de su trayecto?

-Sí, yo creo que todo es posible, seguro. Pero ahora mi pensamiento está aquí, concentrado en ser el mejor jugador que yo pueda ser. Conseguir cosas para el Unicaja, sobre todo.

-Hubo rumores de interés de algunos equipos, como el Olympiacos, en su fichaje durante la temporada.

-No he oído nada, mi agente no me dijo nada. Sólo estoy concentrado en Málaga y el Unicaja. Creo que somos un equipo de nivel Euroliga. Lo vemos en cómo competimos contra los equipos de Euroliga en España. El año pasado no conseguimos ganar la BCL, pero ahora tenemos estos retos por conseguir. Ganamos la Copa del Rey y el resto de compañeros y del staff continuaba. Entonces yo pensaba que estaba el mejor sitio posible para crecer en mi carrera.

"La química que hay fuera de la pista la trasladamos adentro; todos estos tipos ayudan a que seas mejor"

-¿Es mejor la química dentro o fuera de la pista?

-La química que hay fuera de la pista la vemos trasladada adentro, por la manera en que compartimos el balón. Nos ayudamos en ataque y en defensa. El Día de Acción de Gracias nos reunimos todos los americanos, es una tradición, echamos de menos no estar allí y lo pasamos juntos. Estamos juntos, no somos españoles, estamos en un país extranjero, no todo el mundo habla inglés... Entonces es más fácil, pero nos integramos también con el resto, no vivimos aislados.

-Desde fuera se ve a Perry como el líder del equipo. ¿Cómo es?

-Es realmente importante, por ser un base, un veterano. Él, Will y estos tíos lideran el equipo. Pero todos ayudan. Melvin, Alberto... Todos son buenos tíos que te ayudan a ser mejor.

-Alberto es el capitán y el jugador de casa. ¿Cómo es de importante?

-Alberto es realmente un gran jugador. Todo el mundo ama a Alberto dentro y fuera de la pista. Es realmente un jugador altruista, nada egoísta. Jugar contra él en los entrenamientos es duro.

-¿Cómo sienta ver el Palacio lleno habitualmente?

-Es realmente una ventaja tener a toda esta gente animando y apoyando. En partido duros, contra buenos rivales. Son un plus.

-¿Es verdad que cada vez le gusta más la comida malagueña?

-Me gusta todo, pero especialmente el marisco. Cada vez me gusta más la comida malagueña.

-Un deseo para 2024.

-Continuar mejorando, seguir mejorando cada vez más.