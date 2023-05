Tyson Carter, una operación estratégica

El Unicaja prosigue sus trabajos en los despachos, con un estrés moderado, ya con una amplia mayoría de la plantilla renovada, pero aún con temas pendientes hasta el verano. Materia espinosa la continuidad de Will Thomas, por la estima que se tiene al pívot en Málaga, reconocido por supuesto en el club, pero con varias charlas por delante y negociar un nuevo acuerdo menos costoso. Tyson Carter es el otro nombre marcado en rojo, operación que se considera estratégica en el Unicaja, laboriosa y con más actores de lo habitual, pero el club está inmerso en ella, consciente de su complejidad por el caché que ha adquirido Carter en los últimos meses, un MVP de la Copa que le revaloriza, estatus que tampoco sorprende porque ya se vislumbraba un potencial enorme, pese a una adaptación que fue despacio, pero se tuvo paciencia con el estadounidense en un contexto arduo, opuesto a la actual.

Precisamente uno de los argumentos que avalan su continuidad es su margen de mejora. En el Unicaja consideran que Málaga es el entorno ideal para Carter, varias temporadas más en el Carpena, antes de dar un salto en Euroliga que parece inevitable. Técnicamente exquisito, talento ofensivo amplio, pero para la primera línea quizá le falte uno o dos puntos en lo físico, aún con 25 años y con pocas temporadas como profesional. Es mejor jugador de lo que era en agosto y se cree que todavía no ha explotado, con un bagaje respetable, icónico en el baloncesto español como lo logrado en Badalona. Cierto que su rendimiento esta temporada ha sido irregular, pero impresiona cuando está a tono; distinto, vistoso, esa capacidad de dar vuelcos a los partidos probablemente no haya nadie igual en la plantilla. También se le valora su capacidad de jugar de base en las últimas semanas, incluso Ibon Navarro lo reconocía en alguna comparecencia pública.

Su cláusula no supera los 100.000€, razonable para un club como el Unicaja, no debería ser uno de los principales problemas, sí un salario que es alto, de equipo Euroliga, contrato que firmó con Zenit en diciembre del 2021, además una tributación fiscal que asciende. En el Unicaja además están al tanto de los planes de la entidad rusa, una temporada ya finalizada, y con un posible vuelco en el futuro inmediato, ya que Xavi Pascual, vinculado continuamente con el Barça, podría abandonar un banquillo que todavía es tentador, al igual que el proyecto. Si Zenit se muestra abierto, habrá llamada de vuelta a Málaga; en el caso de reticencia, parece difícil desbloquear ese fichaje. Sin obviar además que un jugador como Tyson Carter debería tener mercado ante su pequeña eclosión esta temporada, pero el Unicaja se encuentra en una buena posición por el vínculo, al igual que el resto de extranjeros, que ha adquirido el jugador con Málaga y la continuidad de los Perry, Osetkowski o Kalinoski, figuras que han sido claves para su acoplamiento a la vida en la ciudad. No sería catastrófico buscar un reemplazo de esas características, combos con puntos en las manos abundan en el continente, pero el contar de nuevo con el de Misisipi evitaría el riesgo de experimento fallido; ya que se ha acertado, darle continuidad, pero es una operación que demanda hacer el esfuerzo.

10.4 puntos, 56.2% en tiros de dos y un 37.2% en triples de promedios en su año de cesión. Su rol es volátil, coyuntural en las últimas semanas por las lesiones, aunque suele mantener un nivel mínimo. Decidirá el Unicaja en las próximas semanas, pero la intención es que Carter pueda continuar en Málaga, otro golpe encima de la mesa en el caso de corroborarse. La guinda.