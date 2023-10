Falco Szombathely - Unicaja: Nuevo viaje en la BCL (18:00)

"Hay que dejar algo para el año que viene". Es un mensaje que ha salido del Unicaja este verano, a modo de chascarrillo, y que apunta a la BCL. Una competición que mantiene un auge imparable, con el Unicaja como impulsor en 2021, paradigma de esos clubes que pretenden crecer en ese universo FIBA. Goteo que en esta octava edición le convierte en más atractiva que nunca, con el Unicaja, de nuevo, como uno de los grandes contendientes al título. Inician los malagueños su tercera participación en Szombathely, en Hungría (18:00 horas), están explorando los cajistas en las últimas temporadas territorios hasta ahora desconocidos, pero este tipo de puntos son necesarios para que la BCL gane en riqueza competitiva, esa zona media-baja, a priori, que cada año es más fuerte. Inicio exótico, no por el viaje, expedición que viajó ayer a Viena con dos horas de bus, por lo que no habrá desgaste en ese sentido. Y un Arena Savaria, pabellón del Falco, con capacidad de 8.000 espectadores, que engulló la temporada pasada a UCAM Murcia y Estrasburgo. Dos referencias de lo que se puede encontrar el equipo de Ibon Navarro.

Y llega la BCL en un momento preciso para el Unicaja, por lo visto ante el Joventut el pasado sábado, reseteo necesario, y porque la plantilla necesita competir. "Los jugadores están encantados de empezar", decía Ibon Navarro en la previa. El grupo parece haberse reencontrado, aunque esas tres derrotas seguidas en ACB no mostraron el estado real del equipo, tampoco ahora con esa exhibición frente a la Penya. Pero se atisba un crecimiento en el Unicaja, que ya la temporada pasada cogió un ritmo frenético por estas fechas. Encajar piezas, jugar y recuperar esa rutina. Con el atractivo de ver a Mario Saint Supéry, entrada obligatoria en convocatoria por los cinco jugadores cupo que exige la BCL, y puede ser un buen escenario para sumar minutos. No jugará Melvin Ejim, primer descarte; le tocará a Ibon Navarro ir seleccionando, tener mano izquierda, vestuario que tiene asimilada esa idea, al menos hasta que vuelva Lima. Anda tocado Djedovic, mientras que el resto de jugadores estarán en condiciones, mentalmente se ha dado un vuelco. Y porque Ibon Navarro necesita ir recuperando efectivos para la causa. Plantilla que no olvida la pasada Final Four, hay sed de venganza por esa oportunidad desperdiciada en Málaga, que no empañó una temporada pasada que fue mágica, pero con esa ligera mancha. Se tiene presente en el vestuario esa cuenta pendiente con la BCL, favoritismo que por otra parte hay que saber manejar. En una edición con más candidatos que nunca. Vuelve a ser, dentro de la complejidad de ganar, el camino más recto a sumar un título.

El Falco es un club creado en 1980 que en los 90 ya jugó un par de veces la Copa Korac. Falco es una empresa maderera, de las más importantes en el sector en el mundo y con mucho peso en Hungría. Szombathely es una ciudad de 80.000 habitantes, pegada a la frontera con Austria y cerca de la de Eslovenia. El club encadena cuatro participaciones en la Basketball Champions League. En su historial tiene cinco títulos de Liga y dos Copas. Con un solo jugador norteamericano (Matthew Tiby), excepción en la BCL, pero con una filosofía bien definida. "Es una especie de selección húngara", analizaba Juanma Rodríguez, equipo dirigido por Milos Konakov, también húngaro, hace varias temporadas. Zoltan Perl, con pasado en el Estudiantes, es su mejor jugador, también capitán. Promedia 19.7 puntos esta temporada en Liga. Una prueba de madurez para el Unicaja, dar un primer aviso a la competición, quizá lo de Zaragoza sirva para no entrar en relajación. Empieza Europa, arranca un nuevo viaje en BCL. Se espera que largo.