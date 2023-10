Ibon Navarro: "Los jugadores están encantados por empezar ya"

En una rueda de prensa que fue relámpago, ante los plazos por arrancar el viaje a Hungría, Ibon Navarro analizaba este comienzo del Unicaja en BCL, que parece llegar en un buen momento porque la plantilla necesita acumular rodaje y poder recuperar plenamente el nivel. "Los jugadores están encantados, evidentemente. Yo no tanto. Siempre pienso que falta tiempo para entrenar. Es una competición especial, donde año año pasado llegamos lejos. Nos quedamos a poco de jugar la final. Respetando mucho a los rivales, sabemos que tenemos que hacerlo para llegar lejos. Vamos con ilusión, donde partimos todos de cero, con expectativas. Vamos a empezar en un campo complicando, donde ellos son fuertes y tienen la capacidad de incomodar al rival", avisaba el entrenador del Unicaja, en una atmósfera ahora favorable por el partido de ACB ante la Penya, que hay que refrendar en Hungría. El entrenador confirmaba además que Ejim será el descarte, y que Nihad Djedovic dio un pequeño susto en el entrenamiento del lunes, pero debería estar en condiciones para jugar.

"Es un campo complicado. Siempre digo en este tipo de competiciones, que Falco en Hungría es como la ACB para Madrid o Barça, y la BCL como una especie de Euroliga. Es un partido grande para ellos, poco que perder y mucho que ganar. Es un campo que aprieta. Si no empiezas bien, luego sufres. Estrasburgo y UCAM Murcia perdieron allí, solo Tofas fue capaz de ganar. Controlando el rebote, sin permitir situaciones de uno contra uno, su ritmo. Que podamos marcar nosotros el ritmo, la intensidad defensiva. Tiene que ser un proceso. Ellos tienen mucha capacidad para tirar de tres. Por fuera tienen mucha capacidad de penetración, Keller y Barac tienen tamaño, capacidad de meter de fuera. Respetarlos porque en casa son muy peligrosos, ya lo vimos el año pasado", desgranaba Navarro esas armas del Falco, de una Liga poco competitiva, sobre el papel, como la húngara, pero un tipo de equipo que suele competir en BCL.

Ibon enumeraba una ligera lista de los candidatos al título, abanico que era abriéndose una vez empiece la competición. "Los equipos turcos, Delthona es un equipo de muy alto nivel, también no nos podemos olvidar del resto de españoles. Tenerife estará ahí seguro, un fijo de la Final Four estos años, y UCAM Murcia crep que se ha reforzado muy bien, todos ellos pueden estar arriba. Siempre sale algún equipo más". Deprisa y corriendo para un viaje que será Málaga-Viena y dos horas de autobús. "No hay que dar importancia a los viajes, siempre tendremos que coger bus al no jugar en principales capitales europeas. Le Mans será el más complejo creo y el de Peristeri también será sencillo", le quitaba hierro a un asunto que si dio problemas la temporada pasada.