Ferrari, en verde Unicaja

Frankie Ferrari lleva tres días entrenándose con el Unicaja y el equipo de Los Guindos ha presentado de manera cibernética al jugador que ha respondido en los medios del club a varias cuestiones ya como jugador verde. "Ha sido un cambio, seguro. Empaqueté mis cosas, me vine lo más rápido posible y estoy contento porque es una gran ciudad, una gran organización y un gran club. Creo que ocurre por alguna razón y estoy loco por empezar", explicó sobre el cambio de equipo en medio de la temporada.

Ferrari lucirá el dorsal 4 y explica cómo volvió a utilizarlo en Manresa donde coincidió con un tirador bien conocido por el Martín Carpena: "Llevaba el 4 en el instituto y en la universidad el 2 porque el 4 no estaba disponible. Cuando empecé como profesional, mi primer año, el 2 estaba en poder de Ryan Toolson, así que cogí el 4 y aún lo mantengo", explicó y recordó su primer choque como profesional, precisamente contra el Unicaja (25 puntos, 10 asistencias y siete triples): "Fue un partido de locos, fue mi primer partido profesional. Quiero reconocer a mi madre, que vino desde California para verlo, le doy a ella el mérito. Recuerdo el primer lanzamiento, me sentía confiado y pensé que podía ser una gran noche. Conseguí algunos triples más, di asistencias, ganamos y espero hacer lo mismo aquí dentro de un par de partidos".

"Un base que pase y ordene a la gente, y cuando es mi turno, estar abierto, hacer tiros, ser un líder en la pista, comunicarme y que todo el mundo esté en la posición correcta. Estoy deseando jugar, pero algún tiempo aquí me ayudará. Antes de jugar, entrenarme con mis compañeros, aprender lo que le gusta al entrenador y lo que no...Cuando lleguen los partidos estaré emocionado pero preparado", explicó Ferrari en lo referente a su juego y a la adaptación al equipo.

"Está siendo grande, todo el mundo es bueno conmigo, me dieron la bienvenida y me ayudan a conocer rápido las jugadas o la ciudad. Quiero agradecer a la organización, los compañeros, los entrenadores. Está siendo muy bueno", espetó y agregó sus argumentos para recalar en el Unicaja: "Lo primero es la tradición, es un gran club, con una gran historia. También la familiaridad con el entrenador. El equipo ces un gran grupo de jugadores y en esta situación necesitaban un base y estoy aquí para ayudar a que el equipo gane".

El nuevo base de los andaluces también explicó su relación con Luis Casimiro: "Hablamos, me dijo que me adaptara, que aprendiera las jugadas tan rápido como pudiese. Que juegue siendo yo mismo, que haga jugadas ganadoras. Todo muy simple, estoy emocionado para empezar", apuntó y agregó: "Tengo una gran sensación, todo el mundo es muy abierto, nada egoísta. Todos tienen el mismo objetivo: ganar partidos. Los entrenadores son muy profesionales, todos estamos en el mismo plano: compartir la pelota y defender. Estoy excitado".

Con raíces italianas, el jugador contó parte de su vida personal y su relación con el país azzurro: "Visitamos Italia hace diez años, con mi familia. Hicimos un viaje familiar, fuimos a los sitios de los que son originarios mis abuelos, aprendiendo la tradición. Estoy orgulloso de ser italiano, tengo que mejorar el idioma que lo estudié un poco en el instituto. Me gusta representarlo igual que a Estados Unidos y California". Además, relató las dificultades en sus primeros meses fuera de los Estados Unidos: "No fue fácil salir tan lejos de mi casa, mi primer año fue muy duro, sentía nostalgia. Pero me acostumbré a la Liga, las ciudades, cómo se juega...Y me siento más cómodo. España es un país bonito y no me darán algo mejor que esto".

"Hola, me llamo Frankie Ferrari, jugador del Unicaja", acabó su presentación en un español aún por mejorar.