Rivales del Unicaja en el Top 16: el Nanterre y dos más

El Unicaja estuvo en los últimos minutos del duelo contra el Ulm en los dos lados de la frontera. Pasó finalmente al Top 16 de la Eurocup (se celebrará del 13 de enero al 10 de marzo) como segundo, lo que le conduce al Grupo E y puede hacer que se encuentre con la Virtus Bolonia en cuartos. Y ahí sólo hay un rival seguro, el Nanterre 92 francés, que fue cuarto en el Grupo D, donde tuvo por delante al Herbalife Gran Canaria, al Olimpija Liubliana y al Trento.

Los galos marchan con 4-4, pero no se moverán de ese lugar pase lo que pase en los dos partidos aplazados que tienen. Que aún no tienen fecha y que les enfrentará en ambas ocasiones al Bursaspor turco, que aún no ganó un encuentro en esta competición en este curso. Es un buen equipo el Nanterre, que va sexto en la LNB con 3-2. En su plantilla cuenta con jugadores de nivel como los nacionales Isaia Gardinier y Alpha Kaba, una de las revelaciones en este inicio; y también con los americanos Tyler Stone y Chris Warren. Además, cuentan con una de las grandes promesas del baloncesto europeo, Victor Wembanyama, un pívot de 16 años (uno menos que Yannick Nzosa) y 2.20 metros de altura. Un prospect al que ya observan desde la NBA.

El primer puesto del Grupo B se lo disputarán el Joventut (7-2) y el JL Bourg (6-3) de Omic. Se miden el 30 de diciembre en Badalona y a los catalanes les vale con ganar o perder por siete o menos para pasar como líderes y ser rivales del Unicaja en el Top 16. Por detrás de ellos quedaron el Unics Kazan y el Partizan, en un grupo sumamente duro.

El contrincante del Grupo C, que será el que termine tercero, saldrá entre el Mónaco (4-4) y el Morabanc Andorra (3-5). Hay que recordar que los andorranos y el Joventu ya estuvieron encuadrados con los malagueños en el Top 16. A los monegascos y a los del Principado les quedan dos partidos por jugar. El Mónaco de Lessort (y que tienen otros interesantes como Bost, Ndoye o Knight) se medirá el viernes al Lietkabelis en Lituania y el Andorra el martes próximo a la Virtus Bolonia (ya primera matemáticamente) en Italia. Luego ellos se enfrentarán el 29 de diciembre en tierras galas, teniendo los franceses un +6 de la primera vuelta.