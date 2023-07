BCL-Euroliga, el horizonte que imagina el Unicaja

"Si en unos años hay un marco distinto, podemos planteárnoslo", dejaba la puerta López Nieto sobre un nuevo desembarco en la Euroliga, cuestión que va a perseguir al Unicaja mientras apueste por la BCL, matrimonio ahora mismo sólido. Pero el nuevo acuerdo entre FIBA y Euroliga, de no solapar competiciones de clubes con selecciones, abre una nueva etapa en el continente, que debería desencadenar tarde o temprano en esa unión entre BCL y Eurocup; ese es el marco, obvio, al que aludía hace unas semanas el presidente del Unicaja, un diálogo entre las dos organizaciones del que ya se tenía constancia en el club malagueño hace meses. Sí a la BCL, pero el camino natural del club a largo plazo es regresar a la máxima competición continental. El quid de la cuestión es saber cuándo.

Ese es el futuro que se visualiza. De momento, el club malagueño se obliga a pelear por la BCL, que de nuevo estará marcada en rojo la próxima temporada, el camino más propicio a tocar plata, y seguramente con ese extra de lo que ocurrió en la Final Four en el Carpena; una competición que va aumentando su nivel cada temporada, con varios equipos en esa proyección que existe en Málaga, dos potencias como Hapoel de Jerusalén o Galatasaray, estructuras que son de Euroliga, pero al ser esta una competición cerrada, optan por una vía más demandada. La devaluación de la Eurocup y un ascenso de la competición FIBA confirma que el Unicaja está en lugar correcto.

El ejemplo del Gran Canaria, de renunciar al premio de la Euroliga, sirve para ilustrar el problema del actual sistema. "Tenemos una Euroliga que deportivamente es una competición muy bonita, pero financieramente insostenible. La Euroliga está basada en magnates que apuestan por invertir en clubes, pero no hay ese retorno. Savané lo explicó perfectamente, es un tiro en el pie. Mientras estemos en este ecosistema, hay una falta de interés competitivo en los equipos menores. Para un equipo de abajo, un ASVEL, Alba Berlín o Bayern, que están el 14-15-16, tienes que esperar que los de licencia decidan qué hacen contigo... No estamos en América, nos gusta el interés competitivo", corroboraba López Nieto. Hace semanas era un imposible porque no existía este paso, un apretón de manos entre las dos organizaciones que rigen el baloncesto europeo. Habrá novedades en los próximos meses.

Tendrá responsabilidad en el futuro europeo del Unicaja un tal Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa e impulsor para que encontrar "soluciones mutuamente aceptables por el bien del baloncesto en Europa", tal y como cerraba el comunicado de la entidad global. Frase que va en consonancia con el mensaje de Patrick Comninos hace unas semanas, hablaba el CEO de la BCL de cómo avanzaban esas conversaciones con Euroliga. "Tenemos un diálogo muy abierto con la nueva dirección de la Euroliga, siempre con el objetivo de luchar por la solución definitiva para encontrar la forma hacer crecer el baloncesto europeo. Estamos sentados alrededor de la mesa analizando una serie de temas, no solo Eurocup y BCL. Esperamos poder compartir mucha información y no solo responder a los rumores. Hay mucho margen de mejora, y también confusión e incertidumbre. Ambos estamos alineados en esta dirección en la creación de un entorno que genera entusiasmo. No sorprende que necesitemos una mejor estructura y claridad para nuestra competición, necesitamos salvaguardar la fuerza de las ligas nacionales. Una de nuestras misiones clave es atraer inversión al baloncesto. Nadie invierte en un equipo deportivo que no tiene la oportunidad de ganar títulos", desarrollaba en Málaga durante un coloquio con periodistas. Mientras tanto, el Unicaja mira con atención por si se define ese marco, horizonte que poco a poco se imagina.