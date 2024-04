La Final Four cambia el horario del Lenovo Tenerife-Unicaja de ACB

El Lenovo Tenerife-Unicaja de ACB, de la Jornada 31, que coincide con la Final Four de BCL, cambia su horario, algo que ya había planificado la ACB semanas atrás. Pasa del 28 de abril al miércoles 1 de mayo (20:45 horas), con poco descanso si aurinegros o malagueños juegan la final en el Stark Arena, incluso la opción de ambos, al ir por diferentes partes del cuadro en esa Final Four. Podrían darse varios enfrentamientos entre Lenovo y Unicaja en este final de temporada, uno garantizado ya para mayo, también abierto para un cruce de play offs ACB. También varía el horario del UCAM Murcia, rival del Unicaja en semifinal, que recibirá al Casademont Zaragoza también el 1 de mayo a las 18:00 horas.

🚨 𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 📅➡️ Debido a la clasificación para la Final Four @BasketballCL, el partido 🆚 @CB1939Canarias se disputará el miércoles 1 de mayo, a las 20:45 horas📍 Santiago Martín (Tenerife)💚💜 #YoSoyDelUnicaja #LigaEndesa pic.twitter.com/20GHncAlLl — UnicajaCB (@unicajaCB) April 10, 2024

Sexta semifinal europea del Unicaja

El Unicaja cumplió con firmeza ante el Promitheas Patras. Serie resuelta por la vía rápida que permitirá jugar la sexta semifinal en una competición europea, la segunda seguida en BCL. Antes llegó ese en la Copa Korac (99/00 y 00/01), una en Euroliga (06/07) una más en la Eurocup (16/17) y esa Final Four errada en Málaga del pasado curso. Dos veces se ganó el título, una vez más se llegó a la final y otras dos se cayó en ese instancia.

Camino que ha sido sólido esta temporada en BCL. Ya desde una Fase de Grupos que no demandó excesivos esfuerzos, pese a ese 4-2 global, derrotas que llegaron en Le Mans y en Atenas con Peristeri, la segunda ya con el equipo clasificado para el Round of 16. En dicha fase, un dominio insultante de su grupo, el único equipo de la competición que sumó un inmaculado 6-0, dando muestras de superioridad. Ni los franceses Cholet y Estrasburgo, tampoco el Tofas Bursa, pusieron excesivos problemas. Y mínimos el Promitheas, una serie donde ya se proyectaba ese favoritismo nada más salir el sorteo en Ginebra. El equipo griego fue el último obstáculo hacia esa Final Four de Belgrado (26 al 28 de abril), en el Stark Arena, escenario ilustre, pabellón más gigantesco de Europa y una ciudad que suda baloncesto por sus poros. Allí viajará el Unicaja a por ese título, que es un especial deseo en Los Guindos.