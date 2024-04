Fisac: "Lo más complicado para un entrenador es lo que hace Ibon con el Unicaja"

El Casademont Zaragoza llegó "como veinte minutos tarde" ante el Unicaja, según Porfi Fisac. "Fíjate si es tarde. Es verdad que ellos están en un momento espléndido en cuanto ritmo y rotaciones, a gran nivel, Ibon tiene un equipo muy bien trabajado, a todo entrenador nos gustaría tener ese encaje de roles, es lo más difícil. Nosotros en ese aspecto hemos estado blandos, con demasiadas situaciones sencillas de baloncesto, de uno contra uno, de canastas debajo del aro. No hemos sido lo suficientemente competitivos, en la segunda parte mostramos orgullo, y eso si que lo tenemos. Para nosotros, dos partes muy distintas. Las primera, con muchas pérdidas y canastas que no hemos sido capaces de finalizar; después les permitimos correr, y anotar situaciones fácil. Marcador razonable a lo que estaba dando uno y otro,. En el tercer cuarto hemos cambiado, más disciplinados, con más esfuerzo en nuestras situaciones defensivas", explicaba el reflexivo entrenador del Casademont Zaragoza.

Fisac "hubiera cambiado al cinco titular entero, y saco a otros cinco", en algún tramo de la primera parte, sobre todo en el segundo cuarto. "Pero no tengo problemas de actitud con ellos, han sufridos percances durante el año, con jugadores que se han marchado. El equipo está bien, pero el equipo ha jugado con miedo. Sabíamos que eran superiores y lo hemos creído, y en esta pista no hay que regalar nada", valoraba esa parte". Fisac analizaba las aspiraciones del Unicaja líder y avisa. "Creo que todas las cosas tienen un camino. Tienen unos roles bien adquiridos y bastante largas. Esto hace que sean competitivo y estén en la parte de arriba. Pero no hay que exigir al Unicaja ganar por estar primero. Hay dos transatlánticos, y con muchos equipos a buen nivel, en muchas zonas de la clasificación: UCAM Murcia, Valencia Basket, UCAM Murcia o Lenovo Tenerife. Hay que tener cuidado. Al Unicaja no se le puede exigir porque entonces no lo conseguirá".