Fotis Katsikaris: "Ibon Navarro ha hecho un trabajo tremendo en estos años"

Fotis Katsikaris volverá dos años después a Málaga, una panorámica opuesta al Unicaja de hace un bienio y al actual. Proceso que reconocía el ahora entrenador de Bàsquet Girona, señalando a Ibon Navarro, su sustituto en el banquillo malagueño en febrero de 2022. "Ellos tienen un estilo de juego, una filosofía de Ibon, que ha hecho un trabajo tremendo desde hace dos veranos. Fichar jugadores de su estilo, las características que le gustan, y lo más llamativo, también lo bueno del Unicaja, es que no depende de un jugador o dos, sino que cada uno sabe su rol, sale a la pista y da el 100%. Juegan con mucha intensidad, velocidad y tiene también los conceptos para encontrar las debilidades de su rival. Es un equipo que tiene que jugar con mucha confianza, y da igual el marcador, que siempre tiene la manera de sacar los partidos y competir hasta el último segundo. Y eso por supuesto hace nuestro trabajo muy difícil. No solo nosotros, sino todos los que juegan contra ellos", señalaba Katsikaris poco antes de partir hacia Málaga.

"No ha sido una semana fácil porque arrastramos algunos problemas físicos con jugadores. Seguro que no va a estar Goloman por su problema en su gemelo, y tenemos dudas sobre Juani (Marcos) y Maxi (Fjellerup). A ver hoy el entreno, cómo se desarrollan y ya decidiremos si pueden viajar y estar con nosotros. No podíamos entrenar como a mí me gustaría, con el equipo completo. Además tenemos que enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la competición, que es el Unicaja. Pero hemos trabajado bien con el resto del grupo. Ya hemos hecho un análisis profundo de las cosas del último partido, las que tenemos que mirar y cuidar más, sobre todo la del rebote defensivo, que era la clave contra Manresa, y es una cosa que tenemos que trabajar en lo colectivo. No solo es una cuestión de los grandes, sino para todo el equipo. Y vamos a ver. Viajamos a Málaga para competir. Siempre digo que una cosa es jugar y otra competir. Quiero ver al equipo competitivo contra otro muy duro, un equipo muy físico y con mucha calidad, el mismo del año pasado, ya construido tras haber hecho su plantilla. Las posibilidades, si compites, pues las puedes encontrar. Seguro que va a ser muy (repite) difícil, pero quiero ver nuestra progresión como equipo, cómo aprendemos de nuestros errores, las cosas que podemos hacer mejor, la gente que tenemos implicada en el juego y esas cosas. Y a partir de ahí, ver cómo va el partido", el estado de su equipo y objetivos, dentro de la complejidad actual de ganar en Málaga.

Tenía buenas palabras para el Carpena, mutado al que presenció en esa etapa poco productiva en Los Guindos. "Es un público fantástico, que siempre apoya al equipo, incluso en los años complicados que tenía el equipo. Ha sufrido unas temporadas donde no ha estado en el sitio que está ahora. Es una gente que siempre apoya y siempre está encima del rival".