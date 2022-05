El simbólico reinicio de Fran Vázquez

Desde su retirada de las pistas en 2020, justo cuando comenzó la pandemia y decidió ya no jugar la fase final de la burbuja en Valencia, Fran Vázquez vive en Málaga, donde decidió echar raíces desde hace tiempo con su familia. Mientras hace el Curso de Entrenador Superior junto a otros históricos del baloncesto español como Albert Oliver, Salva Guardia, Txemi Urtasun o David Doblas, el pívot gallego hará unas prácticas de lujo con los jóvenes de la cantera que trabajan durante unas semanas en Los Guindos y el Carpena de la que también se beneficiarán ellos.

Fran Vázquez había tenido conversaciones con la anterior dirección para empezar a colaborar en el entrenamiento de pívots y siguieron con los dirigentes actuales. Anteriormente Boni Ndong fue una figura similar y acabó entrando en el cuerpo técnico del primer equipo. Ya lo decía cuando se retiró. "Son muchos técnicos los que pasan a lo largo de tu vida. Uno me dio la idea, Joan Plaza, me dijo 'después de tantos entrenadores que has tenido podías ponerlo en práctica con los jóvenes", afirmaba cuando comunicó que dejaba el baloncesto de alto nivel. Fran sigue llevando cada día a su hijo, Aitor, a Los Guindos, donde juega para la EBG y no ha perdido el contacto con el baloncesto de formación.

El número 11 del draft de la NBA, donde nunca llegó a jugar, en 2005 fue fichado en 2001 por el Unicaja para engrosar su cantera, cuando acababa justo su temporada de junior en el extinto proyecto de la Federación Siglo XXI y pasaban a edad senior. Jugaría con el EBA. El Unicaja, con Juanma Rodríguez y Ramón García, le convenció a él y su familia para que fichara por el club malagueño. En su explosión de la temporada 2004/05, que acabó con el título de Copa en el que fue pieza clave, a las órdenes de Sergio Scariolo acabaría dejando un buen dinero cuando fue traspasado al Akasvayu Girona que permitió acceder a Marcus Brown y Daniel Santiago a la temporada siguiente. Después jugaría de 2012 a 2016 de nuevo en Málaga, como uno de los mejores canteranos de la historia del club. En un reinicio simbólico, en las pistas donde terminó de forjarse antes de ser profesional, Fran Vázquez comienza también su carrera como entrenador. Es una política que se ha acentuado con la entrada de Antonio Jesús López Nieto, la de contar con históricos de la entidad, dándole su hueco o reconociéndolos.