Francis Alonso: "Volver al Unicaja sería un sueño"

Francis Alonso anhela volver al Unicaja. El malagueño abandonó el club en 2022, decisión dolorosa por ambas partes. No fue fácil prescindir del escolta criado en Los Guindos, pero los tiempos críticos en lo deportivo llamaban a la revolución. A sus 27 años, vive un momento de inspiración en Movistar Estudiantes, recuperado de su lesión de rodilla y esperanzado con recuperar su nivel, de ACB en su plenitud. Alonso reconoce en una entrevista en El Español que desea regresar a Málaga antes de terminar su carrera. "Sería un sueño. Creo que las lesiones me han parado en los momentos en los que estaba cogiendo ritmo, así que me gustaría llegar a lo mejor de mí y poder darlo en mi ciudad". Alonso hablaba de ese reconocimiento de la Universidad de Greensboro, que le retirará su camiseta. "Cuando me llamaron y me dijeron lo de la camiseta me vine abajo, fue un momento increíble. Me acuerdo de cuando llegué y vi las camisetas retiradas que había. Yo quería dejar un legado en la universidad, y que hayan tomado esta decisión es un sueño hecho realidad. No solo lo veo como un premio, estoy muy orgulloso de que otros chavales quieran seguir mis pasos", cuenta en esta entrevista el malagueño.

Recuerda su última temporada en Málaga, de las más tristes en la historia del club. "Teníamos un equipo muy bueno a nivel de talento, pero no hubo compenetración y el sistema no funcionaba tanto a la hora de imprimirlo sobre la pista. Ibon supo hacer rodar el sistema y sacó el equipo hacia delante. Ahora se ve el trabajo que está haciendo". Momentos que fueron críticos, con ese Unicaja ya con Ibon Navarro peleando por no descender a LEB Oro, una liga "muy difícil y competitiva" y donde espera conseguir el ascenso con Movistar Estudiantes.

Buen partido en Valladolid

Francis Alonso contribuyó a la importante victoria de Movistar Estudiantes ante el Real Valladolid en el Pisuerga (73-88), de esas canchas grandes de la LEB Oro. 16 puntos (5/11 en tiros de campo y 1/5 en triples), 5/5 en tiros libres, 2 asistencias y 15 de valoración en 22 minutos. Buen tiempo en pista y ya recuperando el tono de otoño. Nzosa no anotó en sus doce minutos, tampoco Carlos Suárez, que hizo un +22, esa estadística que plasma tu peso en un partido, con 7 rebotes y organizando el bloque estudiantil. Francis Alonso está en 13.1 puntos y un 45.3% en triples; estaba por encima del 50% antes de la lesión de rodilla, pero igualmente son registros magníficos. De su acierto dependerá las aspiraciones de un Estudiantes que tiene que subir el nivel.