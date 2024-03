Reconocimiento a Francis Alonso: su universidad retirará su camiseta

La camiseta de Francis Alonso será retirada por la Universidad de Greensboro, en Carolina del Norte, donde el malagueño creció de 2015 a 2019. Homenaje enorme para el canterano del Unicaja, que aún ultima su recuperación en la rodilla, cerca de volver a las pistas con Movistar Estudiantes. Tendrá que viajar el 27 de julio a Estados Unidos, allí espera una universidad donde Alonso dejó huella, regresando a Málaga en 2019 y adentrándose en el baloncesto profesional. Es uno de los dos únicos jugadores de esa universidad que rebasó los 2.000 puntos, también con la mejor marca histórica en triples. Motivos ya suficientes para que ese '10' quede intocable. Se le retirará además la camiseta a Isaiah Miller, actual jugador de G-League. "Estamos emocionados de colgar estas dos camisetas en las vigas", decía Brian Mackin, director de deportes en esa universidad de Greensboro.

"Ambas selecciones son grandes de la UNCG, y es bien merecido para Isaiah y Francis. Estos Spartans pusieron un sello en la historia del baloncesto masculino de la UNCG y esperamos darles la bienvenida nuevamente al campus este verano para la ceremonia", afirmaba. Un Francis Alonso que aparece en diferentes apartados estadísticos, MVP de su conferencia en 2018 o en el Mejor Quinteto en 2018 y 2019, sus últimos dos cursos. "Isaiah y Francis son dos de los mejores Spartans de todos los tiempos y es muy apropiado que se unan para retirar sus camisetas", el que habla es Mike Jones, actual entrenador del equipo masculino. "Lo que han hecho para este programa elevó el estándar del baloncesto de la UNCG. Ambos eran competidores feroces, tenían liderazgo en el campeonato y una dureza que ha llegado a encarnar lo que significa ser un estudiante-atleta de baloncesto espartano. Fijaron un listón alto para el futuro. ¡Esperamos celebrar a estas leyendas!".

Antes de ese homenaje, el tratar de devolver a Movistar Estudiantes a la ACB, una puesta a punto en la rodilla que llega a tiempo, aún en el último trimestre de competición y con margen para recuperar una plenitud que tuvo hasta el inicio de 2023, siendo uno de los jugadores más determinantes de LEB Oro, y una etapa de madurez que se acerca (cumplirá 28 años en mayo), todavía con grandes temporadas de baloncesto por dar.

