‘Míster’ febrero, a examen

La Copa del Rey es siempre una prueba de fuego. Por su formato, por el todo o nada. Sirve de punto de inflexión, marca la mitad del curso, hay parón en ACB y el calendario se reanuda en marzo cargado de eliminatorias y partidos trascendentes. Hace también de febrero un mes atípico y en consecuencia lo es su galardón al MVP, que recibió Giorgi Shermadini –junto a Dominique Sutton– en base a sus actuaciones ante Real Madrid y Manresa. Aunque no es falaz, dos partidos hay y en ambos promediaron 27 puntos de valoración, más que nadie.

“Siempre es bueno recibir premios así, pero todo lo que tengo que hacer es dar las gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico porque son ellos los que hacen todo. Al final son ellos los que juegan bien, me crean situaciones y me dan los pases. La verdad, solo han sido solo dos partidos, pero bueno, también cuenta. Es febrero, ¿no?”, comenta el georgiano de forma jocosa para Málaga Hoy.

El premio sirve para añadir alicientes a la eliminatoria: se medirá Shermadini a su antecesor, el MVP de enero, Colton Iverson. El pívot de Dakota del Sur es el tercer máximo anotador de su equipo (12.2), el mayor reboteador (7.2) y el segundo mejor valorado (16.3). Elevó notablemente sus números en enero y lo inició en el Carpena, donde se cargó la mañana de Reyes cajista en el recordado triunfo del Iberostar Tenerife: 16 puntos, 12 rebotes (cuatro ofensivos), dos robos y 23 créditos.

Pocos mejores que el mismo Shermadini para definir a su contrincante sobre la pintura. “Iverson es un gran tipo y un gran jugador. Es muy físico, ágil. Mide 2.13 pero puede ser cuatro o cinco, es un gran reboteador, juega bien pick and roll y crea espacios para sus compañeros. Muy completo, es de los mejores del Tenerife y tiene experiencia en la liga. Mejorar nuestra defensa sobre él es también parte de la preparación del partido”, explica.

El pívot cajista perdió peso ese día en la rotación y cayó a los 16 minutos en favor de Lessort y Wiltjer, pareja que no se ha repetido tanto en estas últimas semanas por la sociedad entre Shermadini y el francés como cuatro; solución de Casimiro a la falta de físico tras la lesión de Carlos Suárez. Elogia Gio a su compañero y analiza el recurso del técnico: “Me gusta jugar con él. Puede parar a un ala-pívot y también a un pívot. En ataque además tenemos mucho talento y en realidad con Mathias ganamos un plus porque se pega a los cuatros y como es muy ágil tienen que acabar haciéndole faltas, les causa problemas. Ha sido una buena solución, mejoramos con los partidos y mantenemos el físico en una posición difícil”.

Apura Carlos Suárez su vuelta, aunque con sus reservas, para el partido de hoy. Todo depende de sus sensaciones y el desarrollo del partido. “Estaremos muy contentos si podemos tener a Carlos en la Copa, claro. Veremos en los entrenamientos, es un gran jugador y siempre se nota la ausencia de jugadores así, veteranos, con esa energía que siempre se transmite al equipo. Está haciendo su trabajo y ojalá pueda estar”, manifiesta Shermadini sobre el capitán.

Da algunos detalles sobre cómo se prepara una cita así, aunque lo aleja de ser algo extraordinario: “No se nos pide nada en especial. Luis (Casimiro) dice lo natural, que demos el 100% y no guardemos ninguna energía. Conocemos la Copa y el formato es sencillo, pero no perdona. Hay que ir partido a partido, pero cada uno puede ser el último, no hay que dosificar nada. Tendremos que dar, si he dicho el 100%, pues puede que el 110% en cada uno”.

Y sobre su rival, más allá de análisis individuales, respeto y buenas palabras: “Tenerife juega un baloncesto rápido, mueven bien el balón y no creo que hayan cambiado mucho respecto al partido que perdimos en el Carpena. Ellos vienen ahora de perder con San Pablo Burgos, pero eso no significa nada”.