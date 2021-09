Gonzalo Bressan, un ACB de formación esteponera

Este fin de semana consiguió sus primeros puntos en la ACB Gonzalo Bressan con el Valencia Básket. Un pívot argentino de 19 años y 2.05 metros fichado esta temporada por el equipo taronja para jugar en el filial del LEB Plata, pero que con las bajas ha sido empleado por Joan Peñarroya. Ya jugó en la Supercopa ante el Barcelona y sus primeros puntos llegaron en la victoria valenciana en Manresa.

Bressan es un jugador de formación malagueña. Nacido en 2001 en la Córdoba argentina, con pocos meses llegó a la Costa del Sol con su familia en la complicada época del corralito. Y desde niño se formó con el CAB Estepona. Con el pujante club esteponero fue quemando etapas en categorías inferiores, mientras también era convocado por la selección argentina y jugó un Mundial sub 17 con su país de origen.

Acabada su etapa junior, Bressan, habitual en Primera Nacional con el CAB Estepona, firmó con el Granada para jugar en LEB Oro, aunque de partida para militar en el vinculado, el La Zubia de Liga EBA. Conforme fue avanzando la temporada fue ganando peso en el primer equipo y acabó aportando minutos de calidad en el play off de ascenso, en el que el club granadino peleó hasta el último partido con el Breogán por el ascenso. Una temporada que le valió de trampolín para que un club ACB posara sus ojos en él. Siempre ha jugado de cinco, aunque está también sacando tiro exterior y va haciéndolo de cuatro.

Es un caso no frecuente, llegar a la ACB desde Málaga sin pasar por el Unicaja, Bressan disfruta de una experiencia en la élite. "De Argentina no recuerdo nada, me vine con dos meses de edad, en el corralito de 2001, recuerdo los viajes para ver a las familias, y no mucho más. Me siento argentino porque mis viejos me hicieron ser argentino y porque es la sangre que tengo. Aunque tenga 19 años viviendo acá, me siento muy argentino", decía recientemente en una entrevista en la web argentina unocontrauno.