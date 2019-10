Después de la fea derrota en Oldenburg que cortaba una secuencia de seis victorias consecutivas, el Unicaja regresa al ruedo en el Carpena ante un clásico de la ACB, el Movistar Estudiantes (20:30 horas, Movistar Deportes 1). No gustó nada cómo se jugó y se perdió en Alemania, pero el discurrir de los próximos partidos dirá si fue un accidente o hay un cambio de tendencia en la progresión del grupo. Viene un equipo con un juego atractivo, que ha ganado un par de veces en las últimas temporadas en Málaga y que posee jugadores capaces de hacer daño.

Sin Alberto Díaz, el Unicaja debe encontrar esas cuerdas de seguridad que le aten a los partidos a la espera de momentos brillantes. El pelirrojo es una brújula y un primer muro defensivo cuando está en pista. No hay otro jugador con sus características en el juego exterior y les toca a Adams, Avramovic y Jaime, más los cables puntuales de Toupane o Waczynski, dar un plus defensivamente y en control de los partidos. No es un equipo al que le sobre el talento a este Unicaja. Sí, hay jugadores con calidad, pero sin esfuerzo al máximo se vulgariza bastante. Si se es capaz de ganar en Vitoria o Valencia, ése es el nivel de concentración y de esfuerzo mínimo que se pide. Si hay mal día en el acierto, se disculpa. Pero no en la actitud, contemplativa en Oldenburg.

No se puede obviar que la situación es buena, por eso hay ganas de ver cómo se responde después de la derrota. Fortificar el Carpena es una de las bases para hacer una gran temporada. Y ya se fugó una victoria ante el Tenerife, compensada con dos triunfos en canchas de Euroliga. Pensando en grande, sería bueno ser cabeza de serie en la Copa del Rey de Málaga y ello exige una primera vuelta de sobresaliente, notable alto al menos.

Enfrente está un equipo atrevido como el Movistar Estudiantes. El interesante Aleksandar Dzikic, debutante en la ACB, tiene prestigio en los Balcanes como desarrollador de jugadores. Para hoy no podrá contar con Giedraitis y tiene la duda de Darío Brizuela, que con sus 18.5 puntos por duelo pelea por ser máximo anotador de la competición. Un perímetro interesante, con Pressey y Scrubb como jugadores con chispa. Con el talentoso Dangubic, que ha dado un paso atrás a la ACB a la espera de la explosión que se vaticinaba cuando era más joven. La interesante progresión de Víctor Arteaga, otro de las ventanas que ha propulsado su carrera... En fin, un club con un sello que intenta fortificar esa identidad canterana que ni ellos ni el Joventut, clubes formadores por antonomasia en el baloncesto español, han podido mantener a salvo siempre en estos tiempos difíciles en los que es difícil preservar el talento porque se ha acelerado la cadena de voracidad desde arriba.

En una buena jornada de baloncesto completo, que empieza con el partido del Femenino en Los Guindos a las 18:00 horas y continúa con el del equipo masculino a las 20:30 horas en el Carpena, hay ganas de ver si lo de Alemania fue un accidente.