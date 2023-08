Por fin es oficial: Tyson Carter ficha por el Unicaja hasta 2025

Tyson Carter será jugador del Unicaja a todos los efectos hasta 2025, movimiento que por fin es oficial después de poder tramitar el pago al Zenit, atasco burocrático en las últimas semanas y motivo del retraso. Anuncio anhelado por su dimensión, pero es una operación con tantas aristas que requería unos plazos, tiempos que ha sabido manejar el club malagueño con el sí del estadounidense esclarecido. A partir de ahí, las gestiones han sido más sencillas de lo que se podía presagiar. El Unicaja abona una cláusula de rescisión simbólica para que Carter se desvincule del Zenit, con escaso margen al quedar los equipos rusos aún relegados de Euroliga, factor clave; además de esa cantidad ínfima, una auténtica ganga, no tanto su salario, pero está dispuesto el Unicaja a asumir ese gasto por el potencial que se vislumbra al de Misisipi. Tendrá alguna cláusula de salida entre esas dos temporadas que firma.

Considera Carter que Málaga es el ecosistema perfecto para seguir con su crecimiento, donde ha dado varios saltos. El partido del Palau en play offs o esa segunda parte meteórica en la final de la Copa son las dos actuaciones más nítidas, que vienen a refrendar su dimensión, pero es un jugador ha ido perfeccionando recursos en el transcurso de la temporada. Cada vez más completo y ampliando sus registros, de fábrica un talento de Euroliga, debería estar destinado a ello, pero antes hará carrera en Málaga durante el próximo bienio, como mínimo. Difícil de concebir hace meses que el Unicaja pudiese persuadir a Carter, por lo atractivo que ya es para varios todopoderosos, muchos equipos monitorizando su situación, pero el de Misisipi decide jurar fidelidad al proyecto malagueño. Que siga el esqueleto de americanos ha sido una gran baza del Unicaja a la hora de sentarse, integrado en la ciudad en un comienzo que fue difícil, a todos los niveles, porque es un jugador que tardó en arrancar. Cuando lo hizo, rápidamente se palpó que es alguien especial. "Creo que es el sitio idóneo para seguir creciendo. Me gusta mucho la ciudad, la gente es maravillosa, el tiempo es muy bueno, la comida es buena… me gusta todo. Especialmente, el pescado", decía en Málaga Hoy antes del inicio del pasado play off de ACB.

Físicamente por desarrollar, sobre todo en el tren superior, imprescindible para dar esos pasos que se atisban. Su salto en defensa ha sido enorme, quizá el aspecto donde claramente se percibe su mejoría. Además, en el club se valora cómo subió su nivel cuando tuvo que ejercer de base, en una coyuntura complicada a final de temporada; mostrando inteligencia a la hora de leer situaciones, todo en un proceso natural. Son algunas de las razones por las que el Unicaja se lanzó a por su fichaje, que a priori parece un movimiento irreprochable. Debería dar grandes tardes, más con un perímetro versionado, llegada de Kameron Taylor que debería favorecerle.

Acabó la temporada con 10.1 puntos, 2.3 asistencias y 1.3 rebotes en 19 minutos por partido. Números notables para la filosofía del Unicaja, con el pastel tan repartido. Cumplió con creces las expectativas desde su llegada, un entorno que se paladeaba por lo visto con Lavrio Megabolt, en esos duelos frente al Unicaja ya entró por los ojos. Más hecho que el joven que aterrizó desde San Petersburgo, pero esperan en Los Guindos otra zancada a partir de este verano. Hay huracán para rato en Málaga, aunque se hizo de rogar.