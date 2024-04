Ibon Navarro, sobre el liderato de la ACB: "Tiene su importancia, dificultad y mérito pero es algo puntual"

El Unicaja llegó este lunes a Patras, donde se ejercitó para preparar el partido de este martes ante el Promitheas, en el que puede sellar su pase a la Final Four de la Basketball Champions League. Ibon Navarro ya sabe que no podrá contar con Dylan Osetkowski, pero tiene 12 jugadores listos para intentar sellar su pase a Belgrado. Todo en un contexto en el que el equipo es líder de la ACB después de la victoria en Manresa y las dos últimas derrotas del Real Madrid. El vitoriano quiere poner el foco en el duelo ante los griegos. Por cerrar la clasificación, ganar tiempo de descanso y no tener que afrontar un partido incómodo en el Carpena.

"Ellos han encontrado la manera de jugar contra nosotros, de competir y poder ganarnos. No estoy seguro de qué partido vamos a ver. Vamos a intentar centrarnos en que nuestros momentos malos no sean tan malos como lo tuvimos en el tercer cuarto del primer partido", analizaba tácticamente el partido que le espera a Ibon: "El control del rebote en nuestra canasta será clave para no darles segundas opciones y para tener ritmo que no conseguimos controlar en ese tercer cuarto en casa. Vamos a ver el impacto que puede tener Bryce Hamilton, que no estuvo en el primer partido y que en el partido de Liga metió 15 puntos y fue el máximo anotador. Intentar jugar nuestro partido, sabiendo que ya conocemos sus puntos fuertes y que tenemos que tener cuidado porque son un equipo peligroso".

"Sabemos que tenemos un partido más en casa en caso de que no consigamos la victoria, pero seguro que sería un partido con tensión, nuestro calendario en la ACB va a seguir estando complicado, aumentando incluso con ese partido ante Baskonia. Tenemos que intentar ganar este martes", admite Ibon sobre el objetivo de este duelo en el Peloponeso: "Pero no es tanto el resultado como lo que tenemos que hacer para ser competitivos y poder ganar. Después son detalles igual pero vamos a estar centrados en lo que tenemos que hacer".

Aunque se está centrado en el Promitheas, era inevitable la referencia al liderato de la ACB. "Es una competición diferente. Está claro que no es como ser líder en la jornada 7. Tiene su importancia, dificultad y mérito pero no deja de ser algo puntual. Quedan seis partidos de Liga Endesa dificilísimos, nuestro calendario es súper complicado y no va a ser sencillo", opinaba Ibon, que volvía a centrarlo todo en el duelo próximo: "Ahora vamos a estar centrados en esta eliminatoria contra Patras y después pensar en el partido ante Zaragoza que va a ser uno de los equipos que nos ha ganado este año y haciendo un partidazo. Vamos a preocuparnos de nuestros partidos, de ser competitivos, de mejorar cosas que estamos haciendo un poquito peor y mejorar las buenas y veremos lo que pasa en estos seis partidos".