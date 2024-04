Dylan Osetkowski, baja confirmada para el Promitheas - Unicaja de la BCL

Dylan Osetkowski será el descarte del Unicaja para el partido de este martes ante el Promitheas Patras, segundo del play off de cuartos de final de la Basketball Champions League, en el que el cuadro malagueño tiene la opción de acceder a la Final Four. Como ya se informó, el pívot californiano se había quedado en Málaga por una indisposición y se perdió el partido de Manresa, desde donde el equipo viajaba directamente a Grecia. Un proceso vírico también había dejado débil días antes a Djedovic.

El Unicaja aguardó a la evolución del jugador para contemplar su viaje a Patras, pero finalmente se ha optado por dejarle reponerse y estar a tope para los siguientes partidos. Hay que tener en cuenta también que es necesario hacer un descarte de un jugador no cupo para este partido, como en todos los de la BCL. El propio Ibon Navarro informaba desde Grecia de la ausencia de Osetkowski. "Hemos estado esperando por si se encontraba mejor. Sí estaba mejor, pero el viaje desde Málaga es complicado. Iba a llegar aquí tarde este lunes, lleva desde el viernes sin estar con el equipo, no iba a estar al 100% y preferimos tener a los 12 jugadores disponibles al 100% que traer a Dylan, que no esté bien y que tengamos que descartar a otros jugador que esté con más energía para este partido. También hemos visto el caso de Djedo, que aunque ha vuelto todavía tiene problemas a la hora de comer y es posible que Dylan esté así unos días. Así que hemos decidido que no venga", relataba el técnico vitoriano.

El regreso desde Grecia no es sencillo tampoco. El equipo volverá tras el partido desde Patras en autobús y dormirá en el Eleftherios Venizelos, el aeropuerto de Atenas. Desde allí, madrugón para salir a las 7:00 horas rumbo a Zúrich, donde hay escala para llegar en la tarde del miércoles a Málaga y ya preparar desde el jueves el duelo ante el Casademont Zaragoza. Osetkowski podrá ya trabajar de forma individual estos días para ir recuperando el ritmo.