Ibon Navarro: "El AEK es un equipo muy completo que nos va a costar mucho"

Regresa la competición europea al Martín Carpena con un Top 16 que se antoja bastante duro, así valoró Ibon Navarro el juego del AEK, primer rival del grupo en esta nueva fase: "Por encima de los jugadores hay un espíritu de equipo muy claro. Son equipos que se agarran muy bien a los partidos y al campo porque saben lo que tienen que hacer, tiene gente con mucha experiencia. Además, atrás trabaja y con lo que tienen lo hacen bien, un equipo de dos o tres esfuerzos y sin ser un equipo de contrataque sabe correr. Es un conjunto duro. Típico equipo griego que son complicados y saben competir muy bien. Será un partido complicado porque tiene jugadores con mucha experiencia y talento. La incorporación de Janković les da un poco más de talla porque muchas veces juegan con tres pequeños y él les da ese tamaño y experiencia. Además alarga la rotación. Es un equipo muy completo que nos va a costar mucho".

Además, el entrenador vasco explicó que espera un guion de partido parecido al del PAOK: "Un equipo de rotación corta pero que compite muy bien y duro. Es lo que esperamos, un equipo rudo que sabe a lo que juega e intentará parar el partido para correr cuando tenga situaciones claras. Tenemos que estar preparado para ese tipo de partido". Sobre el grupo que le ha tocado al conjunto malagueño dejó claro que no se confía: "Nunca se sabe. Lo más atractivo de nuestro grupo son los nombres de los equipos, sin profundizar demasiado. Tres equipos con solera europea. El Galatasaray es de Euroliga. Limoges es un equipo que compite mucho y es un equipo muy peligroso que enreda mucho los partidos y es muy difícil jugar contra ellos por sus variantes. Es un grupo muy abierto que no se va a decidir hasta el final".

Respecto a la plantilla, el técnico cajista confirmó que no hay descartes: "Darío trabajó con normalidad este lunes y salvo Augusto Lima los demás están bien. Hay alguna cosa pero no les debería imposibilitar jugar". Además, recalca que la plantilla sólo piensa en el siguiente partido, en este caso frente al AEK, por eso la Copa del Rey no sé pasa todavía por la cabeza: "No es difícil, durante el entrenamiento ni hablamos de esto. Bastante tenemos". Eso sí, con tono irónico confirmó que la plantilla tenía ganas de regresar a la competición: "Los jugadores estarán encantados porque van a entrenar menos. Lo peor de todo esto es que hemos tenido tres semanas donde nuestra cabeza tenía muchas cosas, como entrenar bien e ir creciendo y hemos tenido muchos problemas para entrenar bien. Hubo días que no teníamos ni nueve jugadores. Ahora a seguir en la línea de intentar crecer con la competición".

"El equipo ha hecho a nivel físico un buen trabajo para acomodarnos, tendremos que modificar las cargas de trabajo y los ritmos de trabajo para adaptarnos al nuevo ritmo. Por lo menos los patrones semanales se parecen, es decir, si jugamos en casa entre semana lo hacemos el fin de semana y si lo hacemos fuera lo mismo. El equipo tiene ganas de competir y de reengancharse a la competición europea, ojalá lo hagamos con un buen ambiente en el Carpena. El premio es lo bonito pero el camino no va a ser fácil", añadió. Sobre Lima mandó un mensaje tranquilizador: "Está bien, contento. Va a estar unos días fuera de Málaga y espero que pueda venir a Badalona con nosotros, aunque no sea a jugar". Al igual que para Sima pidió paciencia con su adaptación: "A nivel humano muy bien y a nivel técnico, táctico y físico le está costando más. Viene de competir muy poco y sus compañeros están a un nivel físico superior. Tiene que asimilar y pensar a la hora de hacer las cosas. Es un proceso normal".