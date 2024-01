Ibon Navarro: errores de Badalona, peligros del Tofas y la duda de Alberto Díaz

Tras una derrota de Badalona, parece que digerida, Ibon Navarro compareció en sala de prensa antes de empezar el Round of 16 de BCL, ante un Tofas Bursa peculiar, que vuelve a dar vértigo en el calendario de los malagueños. Insistía el vitoriano en esa frescura que se adolece en las últimas semanas, manifestadas en el Olimpic. "Ya lo habíamos comentado hace unos días. Vas a llegar a ese partido, ya lo hicimos en Gran Canaria, con malas sensaciones en general, no solo físicas. Las mismas que puedes tener jugar cada dos o tres días, nervios, un partido de BCL en un ambiente malo, pues unas sensaciones parecidas. El cansancio hizo mella en nuestro rendimiento. Hubo problemas en el balance defensivo, de correr, pérdidas. Diecisiete, que son inusuales. Saber en que tenemos que focalizarnos, los primeros segundos. No cabe duda que nos hicieron daño. Con eso, y nuestros malos porcentajes, algo que no controlas tanto, estuvimos cerca". Alberto Díaz será duda hasta última hora, problema en el glúteo que se mantiene. "Ayer no entrenó. Vamos a ver si hoy lo puede hacer, sino al 100%, en un porcentaje alto, al menos del trabajo de hoy. Vamos a ver las sensaciones que tiene de cara a mañana. No queremos asumir riesgos. No jugó en Badalona porque no podía, no por precaución. No estamos para desperdiciar partidos. Tenía molestias. No es un momento de forzar, pero no un exceso de precaución".

"Los jugadores seguro que van a decir que quieren jugar cada tres días. Es nuestro entrenamiento para coger ritmo ritmo. Tenemos que hacer trabajo diario, pero ahora vienen partidos, que nos va a dar intensidad y ritmo. Ahora cambia la forma de trabajar en las próximas semanas", explicaba el preparador vitoriano, que apuntaba los peligros de Tofas. "Asumiendo que no va a ser sencillo. No están en una posición alta. Pero han cambiado mucho con Denmon. Tiene ese punto de anarquía, con mucho talento ofensivo en muchos jugadores. Varios en la posición de tres o cuatro, alguien dominante en la BCL como Wiley. Homesley y Winston tienen prácticamente 22 tiros de tres. Tienen jugadores de mucho peligro y cualquiera puede estar inspirado. Hay muchos frentes para hacerte daño. Está claro que en el Top-16 hay que asegurar los partidos de casa, sabiendo que son tres equipos tiene peligro. No sabría decir el grupo que nos gustaría estar, en el nuestro ha dos equipos como Estrasburgo y Tofas que tienen talento, y Cholet esta trabajado. Vamos a ir a tres campos difíciles, con algún viaje más incómodo de lo que nos gustaría. Son partidos importantes todos, pero los de casa hay que sacarlos".

Pide paciencia para Augusto Lima, aún entrando en la velocidad de la plantilla. "Lleva más de un año sin jugar, trabajando muchísimo. Los minutos les viene muy bien. No podemos regalar minutos porque la competición es durísima y no espera. No es suficiente lo que le estamos dando. Hay que ir metiéndolo, va todo demasiado deprisa. No tenía una base previa y hay que tener paciencia. Se está apretando. No gustaría que estuviese ya porque nos abriría un marco diferente en BCL, pero no es posible de momento". Ibon Navarro también hablaba de la tendencia en 2024 donde los pívots hacen especial daño. Nuestra característica no es tener cincos físicos, igual que no tenemos cuatro tiradores. Somos así. Los equipos tratan de atacarnos las debilidades. Lo han hecho los últimos quince partidos, pero solo ha podido Tomic. Nuestro jugadores móviles permiten atacar a ellos de una forma, y ellos lo hacen con nosotros. Estamos muy contentos con el tipo de jugadores que tenemos. Los rivales lo hacen esa forma. Tratamos de abrir otras vías de agua y que nos ganen por ahí. El problema de Tomic fueron las 6 asistencias, no los 20 puntos, Nuestros pívots no defendieron bien muchas cosas. Algunos movimientos mal antes de que Tomic apareciera".