"El club tomará la mejor decisión para Mario y la aceptaré"

En la previa del Unicaja-Tofas de BCL, Ibon Navarro volvía a hablar de la situación de Mario Saint-Supéry, todavía un dilema, porque no hay un decisión firme, pero sí la postura del entrenador del Unicaja, que tuvo una continuación con lo mostrado el pasado viernes, antes de ir a Badalona. "Me gustaría ser igual de categórico, pero explicarme un poco mejor. Porque no me entendisteis muy bien o seguramente no me expliqué bien. Aquí hay tres formas de ver las cosas: desde el entorno de Ibon Navarro, que solamente le preocupa el chico; otra es la del entrenador del primer equipo, por la cual la prioridad es el primer equipo, no el chico; y luego está el club, que debe tener una visión panorámica de todo. No dije el otro día que Alberto Díaz iba a ser baja, y no sé si va a estar mañana. Si no va a estar, tampoco Barreiro, y Lima está al 50%, somo cuatro cupos con Mario (repite). Si Mario se va, somos tres. Por otro lado, parece ser que Mario está perdiendo el tiempo con nosotros, está aprendiendo como jugador y cogiendo unas herramientas que le van a servir en el futuro. Entonces por eso digo que esa pregunta es para el club. Puedo tener una opinión personal, en la cual tengo que defender el interés del primer equipo, y Mario es muy importante en el funcionamiento del primer equipo, por lo que juega y trabaja, y por lo que nos permite en los partidos hacer. Sin Mario, perdemos cargas de trabajo. Lo que hace no solo es bueno para el equipo, sino para él. Hablo como entrenador del primer equipo, igual que la prioridad de su entorno es solo Mario. El que tiene que tomar la decisión es el club. Yo expongo esto, el club expone lo suyo y nos entendemos. Al chico también se lo explicado", explicaba el entrenador del Unicaja.

"Yo no puedo decirle a Mario que se vaya y que no pasa nada, claro que pasa: al primer equipo le hace un perjuicio. Entonces hay que valorar si ese perjuicio compensa mandando a Mario fuera. No es que no quiera que Mario no juegue, eso no es así. Es muy importante para el primer equipo. Me gustaría que Mario jugase. Parece que Mario pierde el tiempo con el primer equipo y eso no es así. Hace un trabajo para él espectacular, y los que lo vemos lo valoramos. No les hemos obligado ir al EBA. Tiene un volumen alto en el primer equipo. La decisión que tome el club va a ser la buena. Mario es un activo del club y ya está. La que tome, bien tomada está. Aquí todos hemos puesto las cartas encima de la mesa.Me parece bien que fuese con el EBA. Lo preocupante es que fuese con el EBA y no hiciese los partidos que hace", decía el entrenador del Unicaja. Si el club se da un plazo, Ibon Navarro señalaba que "si lo de Mario se puede zanjar hoy, mejor que mañana. No sé. Aquí hay cuatro partes. Ya he dejado claro que lo que se decida, lo aceptaré. Me hubiera gustado que hubiese más jugadores jóvenes con nosotros, por si pasaba algo, pero esto no ha sido posible, no porque no hayamos querido. El problema son los próximos tres partidos, que Jonathan seguramente no va a estar. Si Alberto se cae... El club va a tomar la decisión correcta tomando en cuenta esa panorámica de todo", insistía.

El ejemplo de Hugo González

"Tambien digo que Hugo González salió el otro día en los últimos cuatro minutos, con el Real Madrid ganando de 21, y jugando también con el EBA. No estaremos haciendo las cosas tan mal con Mario, si el Madrid está haciendo lo mismo, con jugadores que están ahora en la NBA. Parece que Mario pierde el tiempo con el primer equipo y eso no es así. ¿Nosotros nos equivocamos y otros haciendo lo mismo hacen lo correcto? Creo que no. Hay muchas vías para que un jugador llegue y nunca sabes cuál es la correcta y la que va a funcionar. Si Mario se va, el club tendrá razón, y es lo que hay que hacer. Y si se queda, estarnos todos encantados", decía Ibon Navarro.