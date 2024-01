Round of 16: Un nivel superior y poco margen de error para el Unicaja

El Unicaja se prepara para debutar en el Round of 16 de la Basketball Champions League. Es un escalón mayor de exigencia que la primera fase. Quedan la mitad de los equipos de la competición vivos tras el corte del play in. El equipo malagueño avanzó a los cuartos de final en las dos ocasiones en las que disputó esta instancia. La primera vez pasó como segundo y después cayó ante el Baxi Manresa (0-2). El año pasado lo hizo como primero y se metió en la Final Four tras dominar con autoridad al UCAM Murcia (2-0).

El nivel de la competición va creciendo cada temporada, pero también lo ha hecho, exponencialmente, el del equipo malagueño en el último año y medio, ahora mismo sólidamente instalado en la segunda plaza de la Liga Endesa. El triple duelo por duplicado con Tofas Bursa, Cholet y Strasbourg depara enfrentamientos diversos. Objetivamente, se medirá al undécimo de la Liga de Turquía (7-10 de balance) y al séptimo (10-10) y undécimo (9-11), respectivamente de la Liga de Francia. Puede llevar al error o la confianza. Hace dos años era el Unicaja el que ocupaba esas posiciones en la Liga Endesa. Pero son equipos con características peculiares, como no es raro en la BCL. Los franceses responden a ese perfil físico clásico y los turcos tienen una pila de americanos con talentos y dispersos, pero con ese peligro inherente.

Es una fase esta ya de 16 equipos en las que algunos favoritos al inicio del torneo se pueden quedar fuera. Por ejemplo, en el Grupo K coinciden Lenovo Tenerife, Hapoel Jerusalem (dos equipos de Final Four en Málaga el año pasado) más el Pinar Karsiyaka y el Peristeri. También en el L están el AEK de Joan Plaza con el UCAM Murcia y el Hapeol Holon, Final Four hace dos temporadas. Los dos alemanes, entre ellos el vigente campeón, Bonn, más el Ludwigsburg están con el Galatasaray en el J.

El primer rival, el Tofas, fue analizado de manera sucinta por Ibon, este martes ahondará, el pasado viernes. “El Tofas es tan talentoso como anárquico y eso tiene mucho peligro. Es poco previsible y preparable porque juegan desde el talento. Si tiene dos o tres jugadores entonados de matan”, advertía el técnico vasco. Austin Wiley, un interesante interior (25 años) que promedia un doble doble en la competición (13.4 puntos y 10.1 rebotes) para ser el segundo jugador más valorado de la competición (21.1). Cassius Winston es un base con licencia para todo, 14.8 puntos y 5.1 asistencias. Denmon (17.3 puntos) ha jugado los tres últimos partidos subiendo el nivel. El peso de los jugadores foráneos es enorme en un plantel que promedia 88.7 puntos por partido, así que ya se sabe qué tipo de juego proponen. Su pista es bastante caliente.

Habrá dos salidas después a Francia, Cholet y Strasbourg. Los primeros. Los primeros se reforzaron con Craig Randall, un exterior que promedia 19.8 puntos después de meterle 30 y 24 puntos al Sassari en la eliminatoria del play in. El muy interesante alero alto Salaun (11.3 puntos con sólo 18 años) y el escolta Ayayi son anotadores, mientras que el ex Betis TJ Campbell lleva las riendas (8.3 puntos y 5.2 asistencias).

En el Strasbourg está, aunque juega poco, Illan Pietrus, el hijo de Flo, que vivió los dos primeros años de su vida en Málaga. Phil Booth, al que el Unicaja se midió cuando estaba en el Oostende, es el líder, con 17.5 puntos, 4.7 asistencias y 3.5 rebotes. Los internacionales franceses Lacombe e Invernizzi completan los perfiles físicos habituales de los equipos galos. Son pinceladas de lo que el Unicaja se encontrará en esta fase de la BCL que comienza este miércoles para el cuadro malagueño con la visita del Tofas. No habrá lleno, quedan muchas entradas para lo que es habitual, pero el nivel de la competición y de dificultad, también por la acumulación de partidos, se eleva.