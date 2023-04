Ibon Navarro, crítico tras el Casademont Zaragoza - Unicaja

Ibon Navarro atendió a los medios después de la sufrida victoria del Unicaja en la cancha del Casademont Zaragoza por 70-74. Aunque arrancó con una dedicatoria muy especial: "Mandar un abrazo y felicitación al Unicaja Mijas por el ascenso a Liga Challenge", el vitoriano fue crítico con su equipo: Contento porque hemos ganado, no hemos hecho nuestro mejor partido evidentemente. A veces cuando empiezas metiendo tanto de fuera como hemos empezado hoy con los tres tiros de Kendrick, piensas que el partido no va a requerir de la energía que requería hoy. Nos hemos equivocado, cometimos muchos errores, balances defensivos, muy poco agresivos en ataque, muy perimetral, demasiados tiros abiertos. Teníamos 16 o 17 tiros de tres al descanso, muy pocos tiros libres, lo que habla de nuestra falta de verticalidad con el balón en las manos".

"El Casademont estaba haciendo un partido sólido, de energía, de correr el campo, de hacernos daño con su rebote ofensivo. No demasiado acierto, porque como bien decía Porfi, es un equipo que necesita meter de fuera más de seis triples para ganar los partidos. Especialmente en los últimos ocho. Nos fuimos con malas sensaciones al descanso, comenzamos bastante mejor. Tuvimos que prescindir de Darío, que ya tuvo ayer un problema en la rodilla y no ha podido jugar; otros con poca energía, que no estaban finos, poca concentración pero hemos encontrado siete u ocho que nos estaban ayudando. En los últimos cinco minutos igualados en los que muchas veces es cuestión de dinámicas. Uno viene de ganar siete, ocho partidos y eso te ayuda, ayuda a encontrar las mejores opciones. Nos hemos agarrado muy bien a Will Thomas en el final de partido, nos dio mucha pausa en el juego. Una victoria de mucho prestigio porque no hay que olvidar los equipos que han perdido aquí en Zaragoza”, continuó.

En la comparación con la primera vuelta, nada que asemejar: “Los partidos son diferentes. Ellos están mejor que cuando vinieron a Málaga. Jovic les da muchas cosas, genera, pases. Jugar con Simanic y Dino les da amenaza. No esperábamos en absoluto un partido como el de Málaga, aquí la gente aprieta. Han perdido todos los Euroliga menos Baskonia. No esperábamos un partido fácil pero sí estar con más energía. No fe el mejor desplazamiento de Lugo a aquí, igual fueron muchos días de hotel. Hay que darle mucho crédito al partido que ha hecho Casademont especialmente en los primeros 25 minutos, en los que estuvieron muy por encima de nosotros”.